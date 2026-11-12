El Barça, a por el 'más difícil todavía' en Atenas

A la baja del escolta neoyorquino, que estará seis semanas en el dique seco por una lesión en el tobillo izquierdo, se suma la del ala-pivot Tosan Evbuomwan, que se perderá los próximos 20 días de competición debido a una lesión muscular en la pared abdominal.

Sin embargo, el técnico esloveno, recupera al base Umoja Gibson, mientras que Juan Nuñez, que este jueves ha hecho el primer entrenamiento con el grupo, es duda. El ala-pívot Yoan Makoundou, que aún no ha debutado con la zamarra azulgrana por una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda, no viajará a Grecia.

Con este panorama en la enfermería, el equipo azulgrana visita el Telekom Center, el antiguo OAKA, sin presión, después de sumar cuatro victorias consecutivas en la Euroliga -la última de ellas en la pista de un rival directo, el Hapoel de Tel Aviv (90-93)- y otras tres en la Liga Endesa.

Sin Punter, máximo anotador del equipo azulgrana en la competición continental (15,9 puntos), otros jugadores que han despuntado en las últimas victorias, como el escolta Darío Brizuela (9,7 puntos) y el base Justin Robinson (13,7 puntos), deberán dar otro paso al frente a nivel ofensivo. También se espera una mayor aportación del alero Tyrese Martin (8,9 puntos).

Bajo los aros, el duelo entre el azulgrana Josh Nebo (8,3 puntos y 7,6 rebotes) y el local Mathias Lesort (12,6 puntos y 7,6 rebotes) se prevé clave, así como la capacidad de los visitantes para neutralizar la temible artillería exterior del equipo de Zeljko Obradovic.

Tras superar una lesión de menisco, el base Kendrick Nunn ha regresado a buen nivel. En el último duelo frente al Real Madrid, el estadounidense fue el jugador del partido, con 33 puntos y 31 créditos de valoración, en la victoria del PAO en el Movistar Arena.

En ese partido también brilló Silvain Franciso, otro de los líderes exteriores de un bloque que cuenta, además, con el talento y la experiencia del base Kostas Sloukas, los aleros Nigel Hayes Davis e Isaac Bonga, el ala-pívot Juancho Hernangómez y el pívot Guerschon Yabusele.

Una constelación de jugadores consolidados que contrasta con la inexperiencia en la Euroliga de algunos de los fichajes del Barça, que, pese a ello, están demostrando hambre y rebeldía en este inicio de curso.

A todo ello se suma la versatilidad de la plantilla, lo que ha permitido al equipo azulgrana asentarse en puestos de ‘play-off’ con siete victorias y tres derrotas, a un triunfo del balance del Panathinaikos.

Para aspirar a una victoria de prestigio ante un rival que solo ha perdido un partido como local -contra el Hapoel (81-91)- de los siete que ha disputado, los pupilos de Sekulic deberán aumentar la solidez defensiva.

El equipo catalán es el décimo equipo de la competición que más puntos encaja (88,7 por partido), mientras que es el cuarto mejor ataque, con 91 puntos por partido.

Si consiguen imponer su trepidante ritmo de juego y mostrar un nivel de acierto notable ante la cuarta mejor defensa de la Euroliga, los pupilos de Sekulic tendrán opciones de dar la campanada y continuar con su progresión ascendente.