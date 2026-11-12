El brasileño Felipe Dos Anjos: “Cada paso que he dado en ACB ha sido distinto”

“Cada paso que he dado en ACB ha sido distinto, y ahora me estoy sintiendo bastante bien. Es verdad que Epi, Héctor y el club me han dado una responsabilidad muy grande y creo que la estoy aprovechando”, apuntó en declaraciones a EFE.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Felipe Dos Anjos debutó en ACB en el curso 2017-18 con San Pablo Burgos. Su participación fue escasa (4 partidos y 16 minutos en toda la temporada), por lo que no dudó en bajar una categoría (Melilla y Palencia) para continuar su progresión antes de regresar a la ACB con su fichaje por Bilbao Basket.

Con el equipo vasco disputó 29 partidos, pero con un rol secundario (9 minutos de media por encuentro, con unos promedios de 2.3 puntos y 2.8 rebotes). Volvió a Primera FEB para reforzar a Estudiantes, de donde dio el salto a Andorra para disputar 65 partidos en la liga Endesa en dos temporadas.

“La ACB de ahora ya no es la de antes. En mi primer año ya se jugaba a un ritmo alto, pero ahora la velocidad de juego es mucho mayor, todos los equipos quieren sacar rápido y correr la cancha. A mí personalmente es algo que me gusta porque no tengo una movilidad tan rígida como otros pívots”, explica.

El pívot brasileño, nacionalizado español, se siente cómodo asumiendo “minutos de importancia” en el Obradoiro, donde ha encontrado un cuerpo técnico que le traslada mucha confianza.

“Sé cuál es mi rol y me gusta, creo que estoy compartiendo minutos importantes con Joel -Soriano-. Pero yo soy ambicioso y espero tener una progresión más grande para llegar al tramo final de la Liga teniendo un papel todavía más importante. Eso es lo que buscamos todos los jugadores”, destacó.