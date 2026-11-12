El novato Caleb Wilson se perderá más de un mes de competición por una fractura en la mano

Wilson se lesionó al intentar arrebatar el balón a Victor Wembanyama durante el tercer cuarto del partido que los Bulls perdieron el miércoles contra los San Antonio Spurs (119-124), y se tuvo que marchar al vestuario.

El alero es uno de las mayores promesas del último 'draft', y en menos de un mes de competencia se ha convertido en la principal estrella de los Bulls.

Wilson ha disputado diez partidos en la NBA, en los que promedia 18,9 puntos por encuentro, con un 42 % acierto en el tiro y un 32,4 % desde la línea de tres.

No obstante, los Bulls registran un balance de un triunfo y nueve derrotas, lo que les posiciona como el segundo peor equipo en la Conferencia Este.