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Básquetbol
12 de noviembre de 2026 - 12:25

Fallece el legendario entrenador dominicano de baloncesto Melvyn López

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Santo Domingo, 12 nov (EFE).- El legendario entrenador dominicano de baloncesto Melvyn López, considerado el más ganador en la historia de este deporte en el país, falleció la noche del miércoles a los 52 años tras complicaciones de salud, informaron este jueves fuentes deportivas.

Por EFE
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López, nacido en Santo Domingo el 5 de junio de 1974, dirigió en varias ocasiones a la selección nacional de baloncesto de la República Dominicana y se convirtió en una de las figuras más destacadas de este deporte en el país.

Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar en el ámbito deportivo. El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, expresó sus condolencias y destacó la trayectoria y los aportes del técnico al baloncesto nacional.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez, lo describió como un "hombre bueno y decente", además de un profundo conocedor del baloncesto.

"Qué triste la noticia de la muerte del gran profesor y entrenador de baloncesto, Melvyn López", escribió Rodríguez en la red social X.

A las muestras de pesar también se unió la Liga Superior de Baloncesto Venezolano, que recordó el paso de López por los Piratas de La Guaira, equipo que estuvo bajo su dirección.

Conocido como el 'Señor de los Anillos', López conquistó 34 torneos de categoría superior en distintas ciudades del país, entre ellas Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Moca.

Inició su trayectoria como entrenador en 1994, en las categorías menores del club Mauricio Báez. En 1997 pasó a dirigir el equipo superior femenino y dos años después asumió la dirección del conjunto masculino.

Su carrera también incluyó experiencias internacionales. Fue entrenador asistente del Miami Christian High School, en Estados Unidos, equipo con el que conquistó el campeonato estatal de Florida de la categoría 1-A durante la temporada 1999-2000.

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