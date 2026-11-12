La NBA suspende tres partidos a Marcus Smart por propinarle un puñetazo a Charles Bassey

"El base de los Houston Rockets Marcus Smart ha sido suspendido tres partidos sin sueldo por lanzar un puñetazo que impactó en el rostro del ala-pívot de los Golden State Warriors Charles Bassey", anunció en un comunicado la liga norteamericana.

La agresión tuvo lugar cuando restaban 0:21 para el final del tercer cuarto. Aunque no impactó de lleno, Smart golpeó la cara de Bassey y fue expulsado por una falta flagrante de tipo 2.

Los Rockets ganaron ese partido, en el que Stephen Curry se marchó lesionado en el primer cuarto, por 115-108.

La sanción obligará a Smart a perderse los encuentros contra los Utah Jazz, este viernes en Houston, además de las visitas a los Washington Wizards y a los Miami Heat.