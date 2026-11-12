ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Básquetbol
12 de noviembre de 2026 - 20:00

La NBA suspende tres partidos a Marcus Smart por propinarle un puñetazo a Charles Bassey

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La NBA impuso este jueves tres partidos de sanción a Marcus Smart, jugador de los Houston Rockets, por propinar un puñetazo el miércoles a Charles Bassey, de los Golden State Warriors.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El base de los Houston Rockets Marcus Smart ha sido suspendido tres partidos sin sueldo por lanzar un puñetazo que impactó en el rostro del ala-pívot de los Golden State Warriors Charles Bassey", anunció en un comunicado la liga norteamericana.

La agresión tuvo lugar cuando restaban 0:21 para el final del tercer cuarto. Aunque no impactó de lleno, Smart golpeó la cara de Bassey y fue expulsado por una falta flagrante de tipo 2.

Los Rockets ganaron ese partido, en el que Stephen Curry se marchó lesionado en el primer cuarto, por 115-108.

La sanción obligará a Smart a perderse los encuentros contra los Utah Jazz, este viernes en Houston, además de las visitas a los Washington Wizards y a los Miami Heat.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
03
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
04
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
05
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más

Te puede interesar