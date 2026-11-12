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Básquetbol
12 de noviembre de 2026 - 09:25

Rolands Smits al llegar al Baskonia: "Es un honor fichar por este gran club"

Imagen sin descripción

Vitoria, 12 nov (EFE).- El nuevo fichaje de Kosner Baskonia, Rolands Smits, considero “un honor” fichar por el conjunto español, al que denominó como un “gran club” que ya conocía.

Por EFE
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El letón, que ha dejado la liga china para fichar por el Baskonia, ya se encuentra en Vitoria desde este miércoles y tuvo su primer contacto con el Buesa Arena, con lo que probablemente debutará contra el Real Madrid este domingo.

“He jugado muchas veces aquí, tiene buenos fans, es un buen pabellón y está muy bien”, explicó en un vídeo publicado por la entidad vasca.

Rolands Smits se juntará con otro compatriota letón, Rodions Kurucs. “Es amigo mío y también hay otros jugadores contra quienes he jugado”, manifestó el nuevo baskonista.

“Soy jugador que juega de ‘cuatro’, pero puede jugar de ‘cinco’ y ayudar al rebote, jugar físico, meter puntos y todo”, dijo Smits, dispuesto también a “jugar en defensa, jugar poste bajo y luchar por cada rebote”.

“Estoy muy contento de haber fichado aquí porque he podido volver a España. Acabo de llegar y voy a intentar dar todo para el equipo, para ganar los partidos”, prometió.

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