106-104. Los Pacers someten a los Knicks por la mínima en la NBA Cup

El primer cuarto resultó sumamente disputado y favoreció por la mínima al conjunto neoyorquino por 26-27, principalmente impulsados por la destacada aportación ofensiva de Karl-Anthony Towns (23 puntos 9 de 19 en tiro), quien sumó 12 enteros en ese tramo inicial.

Durante el segundo periodo, los Pacers, que buscaban desesperadamente la primera victoria en la NBA Cup, elevaron el tono ante la amenaza de los de Nueva York y despegaron el vuelo en el marcador para sacar una ventaja de diez puntos, llegando al descanso con un marcador parcial de 58-49 a su favor.

Ambos equipos mostraron poca efectividad de cara al aro durante la primera mitad del encuentro, registrando porcentajes de acierto en tiros de campo que rondaban el 40 %, un dato que los de Indiana apenas mejoraron tras el descanso.

Los Knicks consiguieron recortar distancias en el tercer cuarto de manera significativa, impulsados por una destacada reacción en la que Jalen Brunson aportó 16 puntos y fue el máximo anotador del encuentro con 33 enteros (11 de 22 en tiro, 11 asistencias).

Pese a la mejoría de los neoyorquinos en este parcial, el conjunto de Indiana se mantuvo por delante al cierre del periodo con un ajustado marcador con una diferencia de un punto (85-84), a pesar de mostrarse poco finos en algunas jugadas y de que los Knicks endurecieron su planteamiento defensivo.

El encuentro mantuvo una tensión máxima hasta los segundos finales, reflejada en una diferencia de apenas dos puntos a falta de solo cinco segundos para el final.

El desenlace se consumió en un suspiro cuando, a falta de apenas dos segundos para el silbatazo final, Towns dispuso de un lanzamiento agónico sobre la bocina que pudo haber obrado el milagro del empate, pero que al final no entró, otorgando a los de Indiana una sufrida victoria por la mínima.