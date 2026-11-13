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Básquetbol
13 de noviembre de 2026 - 00:50

133-94. Los Timberwolves alcanzan cinco victorias seguidas tras arrasar a los Mavericks

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Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Los Minnesota Timberwolves alcanzaron su quinta victoria seguida tras arrasar este jueves a los Dallas Mavericks por 133 a 94, liderados por 22 puntos de LaMelo Ball y gracias a un acierto de casi el 50 % desde el perímetro.

Por EFE
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El español Santi Aldama, jugador de los Mavericks, no fue la excepción en un partido gris de todos los jugadores de los Mavs y acabó con 3 puntos -1 de 6 en el tiro- en casi diez minutos de partido. Sergio De Larrea, aún lesionado, no disputó minutos.

La igualdad en el marcador se mantuvo hasta el segundo cuarto, cuando los Wolves se despegaron con un parcial de 24-10 en el tramo final.

Dos triples muy celebrados por la grada y una canasta en la pintura de LaMelo Ball iniciaron la racha, que resultó definitiva para el encuentro.

El tercer cuarto comenzó con el mismo guion, y los locales ampliaron la diferencia hasta los 34 puntos, lo que provocó que el técnico de los Mavericks, Dusty May, decidiera capitular y sentar a sus titulares.

Zaccharie Richaser fue la única noticia positiva de los Mavericks en una noche tétrica, con 22 puntos y un 9 de 14 en el tiro.

Las estrellas habituales, Cooper Flagg y Kyrie Irving, acabaron con 12 y 10 puntos cada uno, con muy bajos porcentajes de acierto.

El escenario fue totalmente opuesto en los Wolves, que firmaron un 57,8 % de acierto en el tiro, incluido un 46,9 % en el triple.

Además de LaMelo Ball, que acabó con 22 puntos y 9 asistencias, Bones Hyland aportó 24 puntos desde el banquillo y Ayo Dosunmu sumó 18.

La quinta victoria seguida de los Timberwolves les sitúa terceros -igualados con los Houston Rockets- en el Oeste, con un balance de nueve triunfos y tres derrotas.

Los Mavericks, que sumaban tres victorias consecutivas antes de esta noche, se mantienen en puestos de 'play-in' con siete partidos ganados y cinco perdidos.

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