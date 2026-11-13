74-76. Robinson da al Barça un triunfo heroico en Atenas

El equipo de Aleksander Sekulic dio un golpe encima de la mesa en la cancha de uno de los favoritos al título continental con una remontada en el último cuarto, en el que levantó una desventaja de catorce puntos (57-43) liderado por un gran Robinson, que terminó el partido con 24 puntos.

Con este triunfo de prestigio, el Barça se asienta en la zona noble de la clasificación, con el mismo balance (8-3) que el Panathinaikos, líder de la competición, que encajó la segunda derrota en su pista.

Pese a las bajas y a los múltiples recursos del experimentado plantel ateniense, el Barça entró bien en el partido. Y eso que Robinson, su teórico faro ofensivo sin Punter, estuvo algo desentonado ante la telaraña defensiva de Obradovic.

Tras el 14-8 (min. 6) inicial de los locales, cimentado por Isaac Bonga en ambos lados de la pista, los de Sekulic no le perdieron la cara al encuentro y, desde la defensa y el control del rebote, cerraron los primeros diez minutos del partido con un igualado 17-17.

En el segundo acto, le costó al equipo azulgrana imponer su ritmo frenético y se impuso el baloncesto físico del Panathinaikos, que encontró en su estrella, Kendrick Nunn, la mejor solución para agujerear la buena defensa azulgrana.

Sin acierto desde el perímetro (4 triples de 16 intentos en el primer tiempo), el conjunto catalán sufría en ataque, lo que permitió a los griegos situar el 31-24 (min. 17).

El Barça contrarrestó el poderío en la pintura de Yabusele y Lessort con faltas (13 en los primeros 20 minutos), especialmente de los jugadores pequeños, muy debilitados en los cambios defensivos. A Brizuela, por ejemplo, le señalaron la tercera personal a tres minutos del descanso y se fue directo al banquillo.

Fue entonces cuando Sekulic pidió tiempo muerto y su equipo lo agradeció, pues acabó el primer tiempo con mejores sensaciones y un resultado ajustado (33-32) gracias a sendos triples de Parra y Robinson.

En la reanudación, el Panathinaikos se enfiló en un abrir y cerrar de ojos hasta los ocho puntos de ventaja (40-32) con un parcial de 7-0 que se sobrepuso merced a un sólido Stanley Umude en ataque (42-38, min.24).

Sin embargo, el PAO comandaba el ritmo del partido, con posesiones largas y una defensa muy pegajosa que desquiciaba a los de Sekulic, incapaces de triangular en estático, erráticos desde el perímetro (0 de 6 en triples en el tercer cuarto) y con muchos problemas incluso para subir el balón.

Y, en éstas, Nunn y Francisco se hicieron con las riendas del encuentro. Dos triples del francés y una canasta del estadounidense trastocaron a los de Sekulic (52-40, min.27), que se estrellaban una y otra vez ante el muro griego.

El parcial del tercer cuarto (24-11) resume a la perfección la superioridad del equipo de Obradovic, que afrontó el último cuarto con una notable ventaja (57-43).

El Barça, sin embargo, se levantó en el último periodo. Tyrese Martin asumió en los primeros compases los galones de líder y, con sus puntos y asistencias, mantuvo a flote a los azulgranas.

Pese a la aparición de Nunn, el Barça consiguió firmar un parcial de 9-20, impulsado por dos triples consecutivos de Robinson y Martin, y dejar todo abierto a falta de 3 minutos y 32 segundos del final (66-63).

La trayectoria ascendente de los azulgranas contrastaba con las dudas de los locales. Y Robinson, experto en aparecer en finales ajustados, se inventó otro triple y anotó otros dos tiros libres para poner el 66-68 a 1 minuto y 52 del final.

Francisco apareció con un triple (69-68) y el protagonista del partido respondió con la misma moneda en la siguiente jugada (69-71) antes de otro triple de Hayes Davis (72-71, a un minuto del final).

Otro intercambio de canastas de estos dos últimos jugadores dejaba el 74-73 a 19 segundos del final y balón para el Barça. Robinson, autor de los últimos 13 puntos de su equipo, se la jugó con otro triple y no falló en una noche memorable en la que el Barça firmó su octavo triunfo consecutivo, el quinto en la Euroliga.

74 - Panathinaikos (17+16+24+17): Francisco (17), Badio (-), Bonga (4), Hernangómez (8), Mitoglou (2) -cinco inicial-, Sloukas (1), Hayes Davis (9), Grant (3), Nunn (19), Lessort (5) y Yabusele (6)

76 - Barça (17+15+11+33): Robinson (24), Umude (9), Martin (13), Parra (5), Nebo (5) -cinco inicial-, Gibson (-), Brizuela (4), Nkamhoua (7), Balcerowski (7) y Minaya (2),

Árbitros: Mehdi Difallah, Damir Javor y Milivoje Jovcic. Eliminados: Parra (min.37)

Incidencias: partido de la undécima jornada de la Euroliga disputado en el Telekom Center de Atenas.