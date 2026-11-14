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Básquetbol
14 de noviembre de 2026 - 02:35

123-85. Los Spurs arrollan a los Warriors en la NBA Cup

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- Los San Antonio Spurs arrollaron este viernes con una contundente victoria por 123-85 a los Golden State Warriors en el partido de fase de grupos de la NBA Cup en el que aprovechando la ausencia de su máxima estrella, Stephen Curry, por una lesión abdominal.

Por EFE
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Liderados por un Stephon Castle muy fino en ataque, firmando como máximo anotador del encuentro 32 puntos (12 de 18 en tiro), los de Texas barrieron a los de California en el primer cuarto, llegando a estar 18 puntos sobre sus rivales.

Parte de la enorme ventaja que lograron los Spurs se produjo ante el terrible desacierto al término de la primera mitad de los Warriors, con un pobre 20,8 % en tiros de campo provocada por una sequía absoluta, sin lograr marcar y quedándose a cero durante buena parte de un primer cuarto que terminó reflejando un demoledor parcial de 36-14 que doblaba en puntos.

Esta tónica se vio dio también lo largo del segundo cuarto, en el que los de San Francisco apenas pudieron mejorar sus oportunidades de tiro, lo que llevó a los Spurs sentenciar el encuentro antes de tiempo.

El partido se fue al descanso con una cómoda ventaja de 33-66 en favor de los de San Antonio: 33 puntos de diferencia que vinieron comandados por un Castle que anotó 18 puntos en los dos primeros cuartos de duelo.

Por su parte, la estrella francesa Victor Wembanyama mantuvo un desempeño dentro de la normalidad al aportar 12 puntos al equipo en un partido en el que destacó por el apoyo defensivo con seis asistencias y 11 rebotes.

Tras el descanso, los Warriors intentaron reaccionar apoyados en los 20 puntos de LJ Cryer (con un 7 de 17 en tiros de campo), aunque la amplia ventaja de los Spurs dejó el marcador en un 97-60 que reducía al mínimo cualquier margen de sorpresa.

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