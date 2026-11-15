ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
30º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
27º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Básquetbol
15 de noviembre de 2026 - 15:35

108-83. El Barça cocina a fuego lento su novena victoria consecutiva

Imagen sin descripción

Barcelona, 15 nov (EFE).- El Barça encadenó su novena victoria consecutiva entre todas las competiciones al imponerse este domingo en el Palau Blaugrana al Monbus Obradoiro (108-83), en un encuentro que dominó desde el inicio, aunque tuvo que cocinarlo a fuego lento ante la resistencia del conjunto gallego, al que no logró doblegar definitivamente hasta el último cuarto.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La insistencia visitante y algunos altibajos en el juego azulgrana mantuvieron la incertidumbre hasta los últimos nueve minutos, cuando el cuadro gallego todavía se aferraba al encuentro (74-65).

En ese tramo, los puntos de Darío Brizuela (17) y Joel Parra (11) impulsaron el despegue definitivo local, liderado en ataque por Tyrese Martin, máximo anotador del encuentro con 22 puntos.

El Barça saltó a la pista con la confianza por las nubes tras su valioso triunfo en el feudo del Panathinaikos. Con el impulso de aquella victoria todavía muy presente, los locales encontraron pronto un nuevo referente en Martin, que recogió el testigo de Robinson, héroe de la remontada en el OAKA.

El estadounidense asumió el protagonismo ofensivo desde el salto inicial y, con 9 puntos en el primer cuarto, marcó el ritmo de un Barça que dominó el arranque hasta el punto de permitirse incluso el debut del pivot 'Abdu' Kone con el primer equipo (25-18).

El Barça encontró en la velocidad de sus transiciones y en el acierto desde el perímetro (7 de 15 en triples al descanso) las mejores armas para imponer su ley. El equipo de Aleksander Sekulic combinaba fluidez ofensiva con solidez atrás, cerrando los caminos hacia el aro y minimizando la influencia de Soriano en la pintura (41-26, min. 16).

Al conjunto gallego le costaba encontrar vías para conectar con su principal referente interior y, para colmo, tampoco encontraba el acierto desde el perímetro (2 de 12 en triples). Un escenario que favorecía claramente los intereses azulgranas, aunque los visitantes se resistieron a marcharse al descanso sin plantar batalla y, con un parcial de 2-8, consiguieron maquillar la diferencia (51-40).

Tras el paso por vestuarios, el Barça volvió a amenazar con romper definitivamente el encuentro, pero el Obradoiro se resistió a entregar la cuchara. Unas veces Childress y otras los tiros libres permitían al conjunto gallego mantenerse a flote y neutralizar cada intento de escapada azulgrana. Así, los visitantes consiguieron alcanzar el último cuarto todavía con opciones de discutir el partido (73-62).

Pero el margen de resistencia gallego se agotó a nueve minutos del final. El Barça decidió poner fin a la incertidumbre y encontró de nuevo en Brizuela y Parra a sus mejores desatascadores. La conexión entre ambos desató una fulminante ofensiva azulgrana que desbordó por completo al cuadro compostelano y sentenció el choque (90-69, min. 34).

Con el partido ya decantado, los últimos minutos permitieron disfrutar de los mejores destellos de Martin, que se lució con un repertorio de canastas de todos los colores. Nkamhoua y Ubal también se sumaron al festival ofensivo azulgrana, que superó la barrera de los cien puntos y redondeó una actuación coral con el definitivo 108-83.

Tras este triunfo, el Barça se asienta en la zona alta de la clasificación, con 6 victorias en ocho jornadas, mientras que el Obradoiro, con un balance de 3-5, ocupa la decimotercera posición.

108 - Barça (25+26+22+35): Brizuela (17), Martin (22), Minaya (6), Parra (11), Balcerowski (7), -cinco inicial-, Umude (11), Robinson (7), Ubal (9), Nkamhoua (7), Núñez (-), Nebo (9), Kone (2).

83 - Monbus Obradoiro (18+22+22+21): Childress (15), Abogidi (6), Meindl (15), Barcello (7), Soriano (8), -cinco inicial-, Agada (12), Dos Anjos (12), Barrueta (-), Brito (-), Quintela (4), Faure (-), Galán (4).

Árbitros: Fernando Calatrava, Rubén Sánchez y Roberto Lucas. Señalaron falta técnica a Aleksander Sekulic por parte del Barça. Eliminaron a Justin Robinson por parte del Barça y a Joel Soriano por parte del Monbus Obradoiro.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
03
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
04
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más
05
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más

Te puede interesar