108-83. El Barça cocina a fuego lento su novena victoria consecutiva

La insistencia visitante y algunos altibajos en el juego azulgrana mantuvieron la incertidumbre hasta los últimos nueve minutos, cuando el cuadro gallego todavía se aferraba al encuentro (74-65).

En ese tramo, los puntos de Darío Brizuela (17) y Joel Parra (11) impulsaron el despegue definitivo local, liderado en ataque por Tyrese Martin, máximo anotador del encuentro con 22 puntos.

El Barça saltó a la pista con la confianza por las nubes tras su valioso triunfo en el feudo del Panathinaikos. Con el impulso de aquella victoria todavía muy presente, los locales encontraron pronto un nuevo referente en Martin, que recogió el testigo de Robinson, héroe de la remontada en el OAKA.

El estadounidense asumió el protagonismo ofensivo desde el salto inicial y, con 9 puntos en el primer cuarto, marcó el ritmo de un Barça que dominó el arranque hasta el punto de permitirse incluso el debut del pivot 'Abdu' Kone con el primer equipo (25-18).

El Barça encontró en la velocidad de sus transiciones y en el acierto desde el perímetro (7 de 15 en triples al descanso) las mejores armas para imponer su ley. El equipo de Aleksander Sekulic combinaba fluidez ofensiva con solidez atrás, cerrando los caminos hacia el aro y minimizando la influencia de Soriano en la pintura (41-26, min. 16).

Al conjunto gallego le costaba encontrar vías para conectar con su principal referente interior y, para colmo, tampoco encontraba el acierto desde el perímetro (2 de 12 en triples). Un escenario que favorecía claramente los intereses azulgranas, aunque los visitantes se resistieron a marcharse al descanso sin plantar batalla y, con un parcial de 2-8, consiguieron maquillar la diferencia (51-40).

Tras el paso por vestuarios, el Barça volvió a amenazar con romper definitivamente el encuentro, pero el Obradoiro se resistió a entregar la cuchara. Unas veces Childress y otras los tiros libres permitían al conjunto gallego mantenerse a flote y neutralizar cada intento de escapada azulgrana. Así, los visitantes consiguieron alcanzar el último cuarto todavía con opciones de discutir el partido (73-62).

Pero el margen de resistencia gallego se agotó a nueve minutos del final. El Barça decidió poner fin a la incertidumbre y encontró de nuevo en Brizuela y Parra a sus mejores desatascadores. La conexión entre ambos desató una fulminante ofensiva azulgrana que desbordó por completo al cuadro compostelano y sentenció el choque (90-69, min. 34).

Con el partido ya decantado, los últimos minutos permitieron disfrutar de los mejores destellos de Martin, que se lució con un repertorio de canastas de todos los colores. Nkamhoua y Ubal también se sumaron al festival ofensivo azulgrana, que superó la barrera de los cien puntos y redondeó una actuación coral con el definitivo 108-83.

Tras este triunfo, el Barça se asienta en la zona alta de la clasificación, con 6 victorias en ocho jornadas, mientras que el Obradoiro, con un balance de 3-5, ocupa la decimotercera posición.

108 - Barça (25+26+22+35): Brizuela (17), Martin (22), Minaya (6), Parra (11), Balcerowski (7), -cinco inicial-, Umude (11), Robinson (7), Ubal (9), Nkamhoua (7), Núñez (-), Nebo (9), Kone (2).

83 - Monbus Obradoiro (18+22+22+21): Childress (15), Abogidi (6), Meindl (15), Barcello (7), Soriano (8), -cinco inicial-, Agada (12), Dos Anjos (12), Barrueta (-), Brito (-), Quintela (4), Faure (-), Galán (4).

Árbitros: Fernando Calatrava, Rubén Sánchez y Roberto Lucas. Señalaron falta técnica a Aleksander Sekulic por parte del Barça. Eliminaron a Justin Robinson por parte del Barça y a Joel Soriano por parte del Monbus Obradoiro.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana.