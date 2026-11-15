123-131. Los Lakers piden la hora en Phoenix

Los Lakers dominaron el marcador desde la primera hasta la última posesión, con ventajas que fueron oscilando hasta una máxima de 31 puntos (70-101) a 1:47 de terminar el tercer cuarto.

Los Suns, con un gran último cuarto de los Suns cuando JJ Redick ya había sentado a sus titulares, consiguieron reducir el marcador hasta poner en apuros a unos Lakers que tenían el partido ganado.

A mitad del último cuarto, cuando los Suns habían recortado a 14 su desventaja, Redick devolvió a Luka Doncic a la pista. Phoenix siguió apretando hasta situarse a solo cinco puntos (121-126) tras una canasta de Collin Gillespie a 1:05 del final.

Pero los Lakers gestionaron mejor las últimas posesiones hasta apuntarse un triunfo más trabajado de lo necesario.

Luka Doncic lideró una noche más a los angelinos con 43 puntos y 9 asistencias en el primer partido sin Austin Reaves, que arrastra molestias en el talón izquierdo desde mitad semana. A Doncic, le acompañaron Quentin Grimes con 22 puntos, Collin Sexton con 16 y Walker Kessler con 14 puntos y 12 rebotes.

Doncic ha alcanzado los 40 puntos en siete de los doce partidos que ha disputado esta temporada y promedia 39 por encuentro.

Los que más produjeron para los Suns fueron los suplentes Collin Gillespie y Luke Kennard, con 26 y 18 puntos, respectivamente. Devin Booker, por su parte, se quedó en 17 puntos tras firmar un 4 de 14 en tiros de campo.

Los Lakers comparten el liderato de la Conferencia Oeste con los San Antonio Spurs, ambos con un balance de 12-2. Los Spurs encadenan doce victorias, la mejor racha de la NBA, mientras que los Lakers suman ocho triunfos consecutivos, la segunda más larga de la liga.