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Política
15 de noviembre de 2026 - 15:10

Lilian Samaniego sufrió un accidente en motocicleta en la Costanera de Asunción

Mujer rubia sonriente en camiseta azul, posando frente a una lona roja en un ambiente informal.
La senadora había anunciado horas antes en sus redes sociales su participación en la séptima edición del Blue Ride 2026, evento enfocado en la concienciación sobre la salud masculina.Gentileza

Lilian Samaniego sufrió un siniestro vial, mientras circulaba en motocicleta. Su hermano, Arnaldo Samaniego, informó que está fuera de peligro.

Por ABC Color
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Desde la familia Samaniego señalaron que la senadora colorada Lilian Samaniego protagonizó un accidente de tránsito mientras circulaba en una motocicleta.

Su hermano, el senador Arnaldo Samaniego, informó que “está todo controlado, está fuera de peligro”.

Además, su otro hermano, Gustavo Samaniego, reveló que el siniestro se dio cuando la senadora estaba participando de una caravana de motos, en el marco de un evento solidario.

“No fue un accidente común, sino yendo en caravana de motociclistas en el marco del Blue Ride en la Costanera”, sostuvo Gustavo Samaniego.

Lea más: Samaniego rechaza ley especial para resarcir a ahorristas porque ya existe una: ¿cuál es y qué dispone?

Cuatro motociclistas en fila, una mujer con casco levanta el pulgar, entorno urbano con árboles y vehículos.
Imagen de archivo de la senadora Lilian Samaniego (centro) conduciendo una motocicleta durante una rodada anterior. Fuentes cercanas reportaron que la legisladora habría sufrido un percance vial, aunque estaría fuera de peligro.

Senadora había anunciado su participación en una rodada solidaria

Alrededor del mediodía de este domingo, la legisladora publicó en su cuenta de Instagram que participaría de un evento solidario y que sus seguidores podrían verla conduciendo su motocicleta.

La publicación hacía referencia a su participación en el Blue Ride 2026, una actividad de concienciación sobre el cáncer de próstata y colon que celebró su séptima edición este domingo.

Lea más: Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios

Después de esa publicación, la senadora no volvió a compartir nuevos contenidos en su cuenta de Instagram.

La legisladora estaría recibiendo asistencia médica en un sanatorio privado ubicado sobre la avenida Artigas, en las inmediaciones de General Santos, en Asunción.

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