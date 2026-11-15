ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Básquetbol
15 de noviembre de 2026 - 16:25

76-84. El UCAM Murcia acaba con la racha del Surne Bilbao en Miribilla

Imagen sin descripción

Bilbao (España), 15 nov (EFE).- El UCAM Murcia logró su primera victoria de la temporada a domicilio y acabó con el invicto del Surne Bilbao como local tras imponerse por 76-84, en partido de la liga española de baloncesto, en la bilbaína cancha de Miribilla, impulsado por la extraordinaria actuación de Michael Forrest.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El base estadounidense firmó 29 puntos y 27 de valoración, pero, sobre todo, manejó el partido a su antojo en los momentos clave y apagó los intentos de reacción de un Surne gris que se estrelló contra la defensa en zona planteada por Sito Alonso, a la que solo encontró respuesta con el trabajo de sus dos 'cincos'.

Vautier (15 puntos y 4 rebotes) y Hlinason (8 y 10) fueron las principales armas de los 'hombres de negro', secundados por Krampelj (12 puntos). Por parte del UCAM, Saint-Roos (10 y 6) y Cate (10 y 3) respaldaron la brillante actuación de Forrest.

Comenzó mejor el conjunto murciano. Tras un primer intercambio de canastas a ritmo bajo de anotación (8-8, m.5), la zona de Sito Alonso se le atragantó a los locales y el UCAM encadenó un parcial de 3-17 que encendió las alarmas en el banquillo de Jaume Ponsarnau (11-25, m.9).

El acierto visitante en el tiro exterior, liderado por Forrest (18 puntos en la primera parte), impulsó al Murcia y nubló a un Surne atascado que solo encontró algo de luz en Petrasek y en el poderío de Hlinason bajo los tableros.

En el segundo cuarto, el partido dio un giro a favor de los vizcaínos. El UCAM perdió acierto y los de Ponsarnau, con Hilliard más entonado, fueron recortando diferencias antes de que el encuentro entrara por fin en ebullición en el tramo final.

Forrest, imparable, era prácticamente la única vía de anotación de los visitantes y el Surne llegó a situarse a un punto antes de que el estadounidense estableciera el 37-40 con el que se llegó al descanso.

Tras la reanudación, los locales lograron descifrar la zona de Alonso y llegaron a disfrutar de su única y efímera ventaja gracias a dos tiros libres de Vautier (54-52, m.27). Sin embargo, no remataron el trabajo y la alegría les duró poco.

El UCAM no acusó el golpe y, impulsado por Boom y Pansa, endosó a su rival otro demoledor parcial de 2-13, rubricado con un triple de Forrest sobre la bocina, que situó el marcador en 56-65 al término del tercer cuarto.

Pese a no acabar de salir del atasco, el Surne volvió a meterse en el partido gracias a la aportación de Vautier (69-72, m.36), pero Forrest volvió a tomar la batuta para enfriar el encuentro y, junto a Saint-Roos, dar la puntilla a los 'hombres de negro'.

76.- Surne Bilbao (16+21+19+20): Frey (2), Darling (6), Hilliard (9), Petrasek (7), Hlinason (8) -equipo inicial- Normantas (10), Krampelj (12), Font (3), Somogyi (4) y Vautier (15).

84.- UCAM Murcia (25+15+25+19): Marcos (-), Saint-Roos (10), Ennis (7), Gates (3), Cate (10) -equipo inicial- Boum (9), Forrest (29), Raieste (5), Radebaugh (5), Falk (2) y Pansa (4).

Parciales: 16-25, 37-40 (descanso), 56-65 y 76-84 (final).

Árbitros: Alfonso Olivares, Alberto Sánchez Sixto y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la 8ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 8.156 espectadores en las gradas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
03
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
04
Nacionales
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez
Ver más
05
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más

Te puede interesar