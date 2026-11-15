Los Heat de Antetokounmpo asustan y los Timberwolves pagan el desacierto de LaMelo

Los Heat (6-6) le han dado la vuelta a un desastroso arranque de temporada, en el que acumularon cuatro derrotas.

Este sábado, contra un gran equipo como los Pistons (8-4), sus dos hombres grandes -Antetokounmpo y Bam Adebayo- sumaron 54 puntos, mientas que un Klay Thompson que recordó al de los mejores tiempos en la Bahía de San Francisco aportó 26 puntos.

Antetokounmpo, de hecho, acarició el triple-doble con 14 rebotes y 8 asistencias. Y Thompson firmó un temible 6 de 11 desde el perímetro.

Los Pistons, liderados por Cade Cunningham, aguantaron el ritmo de los Heat hasta poco después del descanso, cuando los hombres de Erik Spoelstra empezaron a abrir brecha. Detroit llegaba de un gran esfuerzo el jueves en Washington, con doble prórroga.

Cunningham terminó con 33 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, pero ningún otro titular superó los 10 puntos esta noche en Miami. Kevin Huerter sumó 20 puntos.

Los Timberwolves (9-4), que han aguantado mejor de lo esperado la baja de Anthony Edwards, pagaron este sábado su gran desacierto desde el perímetro, especialmente de LaMelo Ball, que marcó el récord de intentos de triple de la franquicia.

LaMelo solo convirtió cuatro de sus 19 intentos (21,1 %), por un 9 de 38 (23,7 %) del equipo.

Ayo Dosunmu terminó con 20 puntos, LaMelo con 19 y Jaden McDaniels con 18. Rudy Gobert, que falló todos sus tiros de campo y terminó con un solo punto y 10 rebotes.

Para los Bulls (3-9), en solo su tercera victoria de la temporada, Norman Powell anotó 24 puntos, Matas Buzelis aportó 18 y los suplentes Buddy Hield y Tre Jones 16 cada uno.

Kenny Atkinson dejó fuera a su quinteto titular -James Harden, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Evan Mobley y Peyton Watson- después de que los Cavaliers jugaran anoche en Miami y no pudieran volar a Cleveland hasta esta mañana por el caos aéreo.

Pese a eso, la segunda unidad de los Cavaliers (7-7) dio la cara combinando 103 puntos y se llevó la victoria por 127-117 frente a los Dallas Mavericks (7-6), que contaron con 34 puntos de Kyrie Irving y 18 de Cooper Flagg, que terminó con un pobre 6 de 19 en tiros de campo. Santi Aldama aportó 7 puntos.

Tyrese Proctor, para los Cavaliers, completó un triple-doble con 24 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. El croata Mario Hezonja firmó 22 puntos y 7 rebotes. Meleek Thomas aportó 20 puntos, Thomas Bryant 19 puntos y 10 rebotes y Jaylon Tyson 18 puntos.

En los otros partidos disputados este sábado, los Denver Nuggets derrotaron a los New Orleans Pelicans 108-116 con 26 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes. Zion Williamson terminó con 24.

Y en Memphis, los Grizzlies se impusieron 129-110 a los Brooklyn Nets con 23 puntos y 12 rebotes.