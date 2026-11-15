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Básquetbol
15 de noviembre de 2026 - 17:05

Rasir Bolton (Breogán) se estrena como Jugador de la Jornada

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Madrid, 15 nov (EFE).- Rasir Bolton, base estadounidense del Río Breogán, ha sido elegido por primera vez en su carrera Mejor Jugador (MVP) de la jornada de la Liga Endesa gracias a su exhibición en el triunfo del equipo gallego ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, donde sumó una valoración de 50 créditos.

Por EFE
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Anotó 32 puntos después de convertir 6 de 7 en canastas de dos puntos (86%), 3 de 5 en triples (60%) y un perfecto 11 de 11 desde la línea de personal (100%).

Además repartió once asistencias que se tradujeron en 28 puntos más para el marcador de su equipo, con lo que generó un total de 60 puntos. También logró dos recuperaciones y forzó nueve faltas personales.

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