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Básquetbol
16 de noviembre de 2026 - 10:30

El Dubai Basketball confirma la llegada de Marcelinho Huertas hasta final de temporada

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 16 nov (EFE).- El Dubai Basketball, equipo entrenado por el español Xavi Pascual que disputa la Euroliga, ha confirmado el fichaje de Marcelinho Huertas, base internacional brasileño de 43 años, quien llega procedente del La Laguna Tenerife, tras haber jugado allí más de siete temporadas.

Por EFE
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Huertas, del que su nuevo club ya ha ofrecido imágenes a través de sus redes sociales saludando al que será su técnico, con el que ya coincidió en la etapa de ambos en el Barça, y a jugadores como Tornike Shengelia, Thomas Walkup o Davis Bertans; firma su contrato hasta el final de la presente campaña.

El base brasileño añade nuevo club a una trayectoria que en el baloncesto europeo le ha llevado al Joventut de Badalona, el Bilbao Basket, el Baskonia, el Barça y La Laguna Tenerife; con quien en lo que va de la 2026-2027 ha promediado en la Liga Endesa 15.1 puntos, 3.9 asistencias y 17.4 dígitos de valoración. Además también tuvo una experiencia en Los Ángeles Lakers de la NBA y con su selección ha disputado tanto Juegos Olímpicos como Mundiales.

"Conocido por su visión de la pista, por su inteligencia baloncestística y por su habilidad para controlar el tempo de los partidos; Huertas trae consigo una valiosa experiencia y liderazgo para la plantilla del Dubai Basketball. Su llegada fortalece las opciones del equipo por lo que resta de temporada, añadiendo a un probado armador de juego con un extenso conocimiento del baloncesto europeo", señala la entidad en un comunicado.

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