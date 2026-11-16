El Dubai Basketball confirma la llegada de Marcelinho Huertas hasta final de temporada

Huertas, del que su nuevo club ya ha ofrecido imágenes a través de sus redes sociales saludando al que será su técnico, con el que ya coincidió en la etapa de ambos en el Barça, y a jugadores como Tornike Shengelia, Thomas Walkup o Davis Bertans; firma su contrato hasta el final de la presente campaña.

El base brasileño añade nuevo club a una trayectoria que en el baloncesto europeo le ha llevado al Joventut de Badalona, el Bilbao Basket, el Baskonia, el Barça y La Laguna Tenerife; con quien en lo que va de la 2026-2027 ha promediado en la Liga Endesa 15.1 puntos, 3.9 asistencias y 17.4 dígitos de valoración. Además también tuvo una experiencia en Los Ángeles Lakers de la NBA y con su selección ha disputado tanto Juegos Olímpicos como Mundiales.

"Conocido por su visión de la pista, por su inteligencia baloncestística y por su habilidad para controlar el tempo de los partidos; Huertas trae consigo una valiosa experiencia y liderazgo para la plantilla del Dubai Basketball. Su llegada fortalece las opciones del equipo por lo que resta de temporada, añadiendo a un probado armador de juego con un extenso conocimiento del baloncesto europeo", señala la entidad en un comunicado.