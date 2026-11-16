Un remozado Baskonia busca su segunda victoria en Europa ante Hapoel Tel-Aviv

El entrenador azulgrana, Velimir Perasovic, continúa dando forma a su equipo desde el banquillo y la dirección del club vasco lo hace desde los despachos con la reciente incorporación de Rolands Smits y Kenan Kamenjas, que mañana debutarán con el Baskonia en la Euroliga.

Los dos conocen la competición europea, sobre todo el letón, que el curso pasado acabó en el Anadolu Efes. Ambos serán fundamentales ante las bajas de Marcio Santos, Tadas Sedekerskis y Kenneth Faried.

Los dos interiores ya demostraron su fortaleza en la ACB ante el Real Madrid y dotarán de un mayor equilibrio al juego del conjunto azulgrana, que necesita la aportación de sus exteriores.

De hecho, este año el conjunto baskonista firma el peor porcentaje de tres puntos de la categoría frente al sexto lugar que ocupan los de Itoudis, que destacan por ser un equipo muy anotador. Sin ir más lejos, entre ambos equipos hay una diferencia de once puntos de promedio en cada partido.

Otra de las diferencias importantes entre ambas escuadras reside en el cuidado del balón. Mientras el Baskonia es el conjunto que más balones pierde, los israelíes ocupan la segunda plaza en la misma clasificación, con cinco pérdidas menos.

El rebote ofensivo podría ser la mejor arma del equipo de Velimir Perasovic, obligado a seguir de cerca a un nutrido grupo de jugadores que tiran del carro hebreo.

Elijah Bryant, Vasilije Micic, Antonio Blakeney y Dan Oturu son los focos importantes de un grupo cargado de estrellas que no termina de tomar el pulso a la competición y es décimo con seis victorias y cinco derrotas, después de cosechar tres partidos perdidos de forma consecutiva en las tres últimas jornadas disputadas.

Baskonia ocupa el último lugar de la clasificación con once derrotas y una sola victoria.