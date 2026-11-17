Embiid, que descansó el domingo contra los Indiana Pacers, completó su mejor partido de la temporada con 37 puntos, incluido un triple decisivo a 52 segundos del final, cuando los Nets se habían acercado a solo cuatro puntos (121-125).

LeBron, que sí jugó contra los Pacers y se convirtió en el tercer jugador con más asistencias de la historia de la NBA, descansó este lunes en Brooklyn, en la segunda noche de un 'back-to-back', para gestionar sus problemas de ciática.

Nets y 76ers disputaron un primer cuarto muy igualado, en el que los de Brooklyn llegaron a llevar dos ventajas.

Pero en el segundo, los 76ers expandieron en pocos minutos la ventaja de 7 puntos (26-33) con la que habían cerrado el primer cuarto hasta un +24 (39-63).

En lugar de bajar los brazos, los Nets, siempre combativos bajo el mando de Fernández, volvieron al partido en el tercer cuarto, hasta volver a situar la ventaja visitante otra vez por debajo de los diez puntos.

Un parcial de 8-0 entre el 2:23 y el 1:14, culminado con un triple del ruso Egor Demin, redujo la desventaja de los Nets a solo cuatro puntos.

Pero Embiid, que apenas había anotado el 11 % de sus triples esta temporada, respondió desde una esquina para frenar, anímicamente y en el marcador, la remontada de los Nets.

Además de los 37 puntos de Embiid, Jaylen Brown terminó el partido con 31 puntos y 13 rebotes, Tyrese Maxey aportó 24 puntos y 9 asistencias y VJ Edgecombe 14 puntos y 9 rebotes.

Para los Nets, Julius Randle firmó 33 puntos, Michael Porter Jr. 25 y Nolan Traore 23.

Los 76ers (12-3) recuperan el liderato de la Conferencia Este gracias a su victoria y al tropiezo de los Boston Celtics (11-3), derrotados por 105-115 ante los Orlando Magic.