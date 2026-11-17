La gran novedad del partido fue la vuelta a las pistas del pívot croata Ante Tomic tras ocho meses fuera de ellas por lesión, y firmó 5 puntos y 1 rebote en 9 minutos de juego. Nico Laprovittola fue el máximo anotador de los verdinegros con 20 puntos.

El choque comenzó con los dos equipos mostrando buenas defensas, lo que provocó que en los primeros cinco minutos tan sólo anotaran nueve puntos cada uno.

Con el paso de los minutos, fue el Oporto el que empezó a entonarse desde la larga distancia, gracias a la muñeca de Thomas Bropleh, que arrancó con dos triples seguidos (14-18, min. 8).

Los portugueses no bajaron el nivel, pero como era de esperar, el Asisa Joventut mejoró sus prestaciones ofensivas, y tras una buena acción de Nico Laprovittola, lograron darle la vuelta al luminoso (25-23, min. 14).

Sin embargo, los buenos minutos de la Penya duraron poco, y los lusos lo aprovecharon para ponerse de nuevo por delante después de unos buenos minutos de Childe Dundao, que se mostró rápido en acciones en transición (28-29, min. 18).

La anotación se mantuvo baja en la primera mitad, y otro triple de Dundao, esta vez sobre la bocina, puso el marcador en 30-34 favorable a su equipo al tiempo de descanso.

En la reanudación, el Oporto logró la máxima del partido para ellos tras un triple muy complejo de Xeyrius Williams, lo que provocó el tiempo muerto de Dani Miret (32-40, min. 22).

Como era de esperar, el Asisa Joventut reaccionó con la entrada a pista de Ricky Rubio, que anotó sus primeros puntos del partido con el tercer cuarto a punto de finalizar (48-46, min. 28).

En el tramo final del periodo siguió mejor una Penya que puso el 52-48 antes de encarar los últimos diez minutos de partido.

Ya en el último periodo, los verdinegros pusieron la sexta marcha en el acelerador para intentar sentenciar el partido lo antes posible después de otro triple, esta vez de Ricky (60-52, min. 33).

Los badaloneses ya no pusieron el freno y a falta de tres minutos para el final una canasta de Simon Birgander sobre la bocina de posesión puso un 72-63 que puso tierra de por medio en el Olímpic.

Al final, el Asisa Joventut venció por 74-70 al Oporto para sumar la cuarta victoria de la temporada en la Liga de Campeones de la FIBA y mantener la condición de invicto en la competición.

74. Asisa Joventut: Radicevic (1), Laprovittola (20), Reyes (7), Kraag (7), Sulejmanovic (10) -cinco inicial-; Ellis (6), Rubio (8), Torres (-), Nogués (4), Birgander (6), Tomic (5) y Cheatham (-).

70. Oporto: Dundao (22), Williams (8), Omlid (7), Bropleh (17), Queiroz (-) -cinco inicial-; Voytso (3), Allen (9), Delgado (4), Woodard (-) y Bessa (-).

Árbitros: Martin Vulic, Martins Kozlovskis y Georgios Poursanidis. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador visitante Woodard (min. 35).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Liga de Campeones de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona.