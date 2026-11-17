Nacido en Estados Unidos, Hayes inició su carrera en el Cholet francés y el Ratiopharm Ulm alemán antes de ser elegido en la séptima posición del 'draft' de la NBA de 2020 por los Detroit Pistons, donde disputó cuatro temporadas antes de ser cortado.

El internacional francés jugó las últimas dos campañas a caballo entre la NBA y la G-League, la liga de desarrollo de la NBA. Militó en los Brooklyn Nets y su equipo asociado, Long Island Nets; en los Cleveland Charge, vinculado a los Cavaliers; y terminó el curso pasado en los Sacramento Kings, que rechazaron quedárselo este verano.

La operación, adelantada por el agente de Hayes en declaraciones al portal 'HoopsHype' y confirmada por EFE, ampliará la opciones en el juego exterior del Barça, que actualmente comparte el liderato de la Euroliga con otros tres equipos después de once jornadas.