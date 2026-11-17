Los de Pedro Martínez, que comenzaron el curso con un balance de 0-3, el peor de su historia, hace tiempo que le dieron la vuelta a esa situación y ahora se han establecido como un equipo temible; el que más puntos mete de los participantes con 98.5 de media por noche, el que tiene mejor porcentaje de tiros libres y el tercero de triples, y el tercero también que más asistencias reparte.

A todo ello se agarra en el que será su primer viaje al extranjero desde el pasado 22 de octubre, pues cinco días más tarde jugó en Vitoria y, a partir de ahí, encadenó tres choques en el Movistar Arena ante el Fenerbahce, el Panathiniakos y el Estrella Roja. No será el único de la semana ya que, el viernes, deberá medirse al Olympiacos.

De cara a esta cita, el plantel seguirá contando con las bajas por lesión de los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, del finlandés Mikael Jantunen y del español Usman Garuba. Queda por ver qué sucede con Eli John Ndiaye, quien ha regresado tras su cesión al Joventut de Badalona y ya trabaja con el resto de sus compañeros.

En lo que respecta al Besiktas, ocupa la decimotercera plaza con cinco encuentros ganados y seis perdidos, cuatro de ellos como anfitrión.

En su último encuentro fueron capaces de imponerse por 91-95 al LDLC ASVEL Villeurbanne con 16 puntos de Scott Wilbekin, una de sus grandes estrellas junto a Lonnie Walker IV, Wenyen Gabriel, o David Dejuluis, ex del UCAM Murcia.