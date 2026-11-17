El equipo malagueño es uno de los tres únicos equipos invictos por el momento de la BCL en este curso y su imbatibilidad volverá a ponerse a prueba ante un conjunto checo que visita por primera vez en su historia Málaga y es colista del grupo E con cero triunfos.

El Unicaja es, junto al Peristeri griego (4-0) y el Asisa Joventut (3-0), uno de los tres únicos conjuntos que todavía no conocen la derrota en la competición europea al completar la primera vuelta de la fase regular con un balance de 3-0, tras superar al Juventus Utena (69-105), BK KVIS Pardubice (63-79) y Pallacanestro Reggiana (99-94), lo que le permite ser líder.

Otro dato a tener en cuenta es que, en caso de ganar, los cajistas seguirán ampliando su impresionante racha de triunfos consecutivos como local, que asciende en la actualidad a 22 victorias.

Desde la derrota en la final a cuatro de Málaga en 2023 ante el Lenovo Tenerife por el tercer y cuarto puesto, el Unicaja no sabe lo que es caer en el Carpena, una racha que ya es la mejor de la historia de la competición como local.

El BK KVIS Pardubice en su visita a Málaga querrá devolver la derrota sufrida en su pista hace prácticamente un mes (63-79).

En su Liga nacional, se encuentra en segunda posición con un balance de 12 victorias y dos derrotas, empatados a triunfos con el líder, el Slavia de Praga, aunque con un partido menos; y ha ganado sus últimos seis partidos, siendo el último el de la pasada jornada ante el Brno por la mínima (108-109).