Fitipaldo sufre un esguince de grado 1-2 del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y otro de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo, lesiones producidas por una contusión durante el partido del pasado sábado ante el MoraBanc Andorra.

El club ha situado el periodo estimado de recuperación en unas tres semanas, siempre en función de su evolución y ha enviado ánimos al jugador.

La baja deja a La Laguna Tenerife especialmente condicionado en la posición de base después de que Huertas, hasta ahora uno de sus principales directores de juego, cerrara recientemente su etapa de más de siete temporadas en el equipo para incorporarse al Dubai Basketball y regresar a la Euroliga.