Los Warriors (8-6) acumulaban ocho triunfos seguidos cuando Curry sufrió un desgarro del oblicuo abdominal derecho. Desde entonces, derrotas contra los Houston Rockets, los San Antonio Spurs y hoy, por 115-94, contra los New Orleans Pelicans (5-10).

Jeremiah Fears firmó un triple-doble con 19 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para Nueva Orleans, Saddiq Bey aportó 23 puntos, Derik Queen 17 y Zion Williamson 16.

El internacional dominicano Yaxel Lendeborg lideró a los Warriors con 28 puntos y se está convirtiendo en la gran ilusión a la que se aferran en la Bahía de San Francisco.

Los Celtics (11-3) perdieron el liderato de la Conferencia Este con su derrota en casa por 105-115 frente a los Orlando Magic (6-7) combinada con el triunfo de los Philadelphia 76es (12-3) en Brooklyn.

Jayson Tatum (24 puntos), Paul George (22) y Payton Pritchard (21) lideraron el ataque de los Celtics, insuficientes ante unos Magic en los que Desmond Bane sumó 24 puntos, Franz Wagner 21 y Anthony Black 20.

Los Magic, pese a contar con menos efectivos (9 jugadores, frente a los 11 de los Celtics), dominaron la pintura con ventaja de 54-32 en puntos y de 46-40 en rebotes, y firmaron un 50 % de acierto en tiros de campo (41 de 82).

Donovan Mitchell firmó su mejor partido esta temporada para guiar con 39 puntos a los Cavaliers (8-7) al triunfo por 126-115 frente a los Chicago Bulls (3-10). Mitchell terminó con un 16 de 25 en tiros de campo (64 %) y con 4 rebotes, 4 asistencias y 3 robos.

También fue el mejor partido de lo que va de temporada para Joel Embiid, que terminó con 37 puntos en el triunfo de los 76ers sobre los Brooklyn Nets por 123-135, incluido un triple decisivo a 52 segundos del final, con solo cuatro puntos de ventaja.

LeBron James descansó en la segunda noche de un 'back-to-back' y, a punto de cumplir 42 años, se ha perdido ya cuatro de los 15 partidos de los 76ers esta temporada, en un plan para gestionar sus problemas de ciática.

Además de estos partidos, los Miami Heat derrotaron a los Houston Rockets por 128-110 con 20 puntos y 13 rebotes del griego Giannis Antetokounmpo en un partido que dominaron desde la primera a la última posesión.

En Mineápolis, los focos estaban puestos en los banquillos, donde Micah Nori, ahora técnico de los Portland Trail Blazers, se midió a Chris Finch, su antiguo jefe durante cinco temporadas en los Minnesota Timberwolves.

Los Timberwolves se impusieron por 106-98 gracias a los 34 puntos del suplente Terrence Shannon Jr.

Los Memphis Grizzlies derrotaron 136-120 a los Washington Wizards, asestando la octava derrota consecutiva al equipo capitalino, que sigue el mismo camino que temporadas anteriores pese a contar con jugadores como Trae Young, Anthony Davis o AJ Dybantsa.

El 'rookie' Cameron Boozer, elegido por los Grizzlies como tercero del 'draft', en el que Dybantsa fue primero, terminó con 29 puntos tras un 7 de 13 desde el perímetro. Dybantsa anotó 21.

La jornada se cerró con la victoria de los Phoenix Suns por 105-117 en la cancha de los Denver Nuggets, que dejaron escapar el partido pese a los 28 puntos y 15 rebotes del serbio Nikola Jokic y otros 28 de Jamal Murray.