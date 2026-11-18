Grimes terminó con un 10 de 14 desde el perímetro, incluido un triple prácticamente sobre la bocina para forzar la prórroga.

Solo Kobe Bryant, con 12 triples ante los Seattle SuperSonics en un partido de 2003, ha anotado más triples con la camiseta de los Lakers.

Los Lakers comenzaron el último cuarto trece puntos abajo (81-94), después de que los Hornets, que mandaron durante buena parte del encuentro, llegaran a disfrutar de una ventaja máxima de 18 puntos en el tercero.

La ventaja visitante se esfumó rápidamente, en parte por la lluvia de triples de Grimes, aunque los Lakers no llegaron a concretar la remontada ante unos Hornets que cometieron costosísimos errores, uno tras otro, que les costaron el partido.

A falta de 12 segundos para el final, Coby White falló el segundo de dos tiros libres dejando el marcador en 108-111 y posesión para los Lakers. En lugar de cometer una falta y prácticamente cerrar el partido, los Hornets dejaron jugar y Grimes les llevó a la prórroga.

Charlotte cometió ocho pérdidas en ese último cuarto, en parte por la intensidad de los hombres de JJ Redick, en comparación con solo dos los Lakers.

En la prórroga, para desesperación de Charles Lee, incurrieron en otras tres pérdidas de balón -dos de ellas en sus dos últimas posesiones con el partido en juego- que permitieron a los Lakers anotar cinco de sus siete puntos en esos cinco minutos.

El parcial combinado del último cuarto y la prórroga fue de 42-20 para los Lakers, que, además de los 47 puntos de Grimes, tuvieron a Luka Doncic con 36 puntos y Collin Sexton con 10.

Para los Hornets, Brandon Miller terminó con 28 puntos, Naz Reid con 23 y Coby White con 19.

La victoria, la novena consecutiva, devuelve a los Lakers (13-2) al liderato del Oeste aprovechando el tropiezo de los San Antonio Spurs (12-3). Además, esa derrota de los Spurs, que acumulaba doce victorias seguidas, deja a los Lakers como el equipo con una mejor racha de la NBA.