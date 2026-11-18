El jugador activa de esta forma una de las cláusulas de la relación contractual con Basket Zaragoza, permitiendo su desarrollo en la competición universitaria estadounidense.

El jugador serbio, aunque nacido en Países Bajos en el año 2009, llegó a la cantera del Casademont Zaragoza la temporada pasada desde la Pablo Laso Academy.

El curso pasado fue una de las grandes sensaciones del primer año de vida de la Liga U, pues ayudó al equipo a alcanzar la Final a Seis de la competición y coronar la temporada en el cuarto puesto.

Además, ya ha debutado en la Liga Endesa y en la Copa Europea de la FIBA y se encuentra en la dinámica habitual del primer equipo del Casademont Zaragoza.

Participó en el Campeonato de España Junior, finalizando entre los 8 mejores del torneo, y también se proclamó campeón de la Primera Nacional A1.

Basket Zaragoza ha deseado tanto a Matija Lukic como a su familia la mayor de las suertes en esa nueva etapa deportiva y personal que comenzará a partir de la próxima temporada.