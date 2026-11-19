Los vitorianos sumaron solo siete triples con un 24 % de acierto y un 6 de 14 en tiros libres, que fueron una losa muy pesada para recortar la distancia.

Thiemann en la primera mitad y Washington en la segunda, que acabó con 33 créditos desequilibraron la balanza ante un Baskonia donde sobresalieron Kobi Simmons, Kenan Kamenjas y DJ Stewart.

El duelo comenzó con un intercambio de canastas y con problemas defensivos para los dos equipos.

El Baskonia lograba penetrar al aro con comodidad, pero en el otro lado Johannes Thiemann y Johannes Voigtmann hicieron daño y sacaron faltas a los interiores azulgranas, que sufrieron para defender su aro.

Una jugada de cuatro puntos de Chris Duarte y un triple de Kobi Simmons frenó el 7-0 de los bávaros, que no encontraban respuesta contra los exteriores del equipo vasco.

El juego en el poste continuó ofreciendo rédito a los alemanes, que se fueron por delante en el primer cuarto, 29-24.

El acierto exterior le permitió aguantar al Baskonia en el marcador, pero Duane Washington comenzó a funcionar, con anotación y desequilibrio en la defensa rival.

La renta local hasta los 16 puntos, 49-36, después de un parcial de 16-2.

Cinco puntos de DJ Stewart frenaron la sangría que estaba sufriendo su equipo, que no logró terminar bien el segundo acto y un triple de Duane Washington mandó el partido al descanso con su décimo punto en un solo periodo, 55-41.

El Baskonia entró mejor con buenas defensas y un 0-6 para regresar, pero los triples del exbaskonista Voigtmann mantuvieron a raya a los azulgranas que, sin embargo, volvían a castigar desde el rebote ofensivo.

Los azulgranas fueron remando poco a poco, pero los errores volvieron a condenarles y el Bayern aprovechó esos momentos para mantener la brecha abierta, 76-65.

El Baskonia sufría para anotar y bajar una distancia controlada por el plantel muniqués, que marcaba diferencias desde el triple.

El conjunto vasco no tuvo buena puntería desde el juego exterior ni desde el tiro libre y sucumbieron a un juego más ordenado y acertado de los alemanes que ampliaron la renta, 100-81, en un final que se cerró con un enfrentamiento entre Beauchamp y Kurucs, que acabó con el letón expulsado.

100 - Bayern Múnich (29+26+21+24): Jokubaitis (4), Beauchamp (14), Obst (6), Voigtmann (9) y Thiemann (15) -cinco inicial-, Da Silva (8), Washington (23), Giffey (3), Jensen (2), Jessup (13) y Lucic (3).

81 - Kosner Baskonia (24+17+24+16): Simmons (16), Lawson (8), Stewart (17), Kurucs (9) y Kamenjas (16) -cinco inicial-, Duarte (7), Joksimovic (3), Spagnolo (-), Baugh (-) y Frisch (5).

Árbitros: Milan Nedovic (Eslovenia), Arturas Sukys (Lituania) y Dragan Porobic (Bosnia y Herzegovina). Eliminado por cinco faltas personales Kurucs (min. 40). Expulsaron al letón por falta flagrante y técnica (min. 40). También señalaron técnica a Beauchamp (min. 40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de la Euroliga, disputado en el SAP Garden de Múnich ante 8.012 espectadores.