Habían pasado apenas 20 horas desde que los Lakers (13-3) ganaron anoche a los Charlotte Hornets en la prórroga, un enorme desgaste pero con un descanso parecido al de los Jazz (3-13), que habían jugado en Inglewood también este martes.

Esta vez no bastó con Luka Doncic, algo desacertado, que terminó con 29 puntos pero con un 10 de 28 en tiros de campo (35,7 %), incluido un 2 de 10 desde el perímetro (20 %), y que cometió nueve pérdidas.

Keyonte George lideró a los Jazz con 30 puntos y 10 asistencias. Los Jazz, que hasta anoche tan solo habían ganado un partido esta temporada, se llevan dos victorias de Los Ángeles en apenas 24 horas.

Los Lakers, por su lado, siguen líderes del Oeste pese a la derrota.

Las lesiones están pasando factura a unos Thunder (9-6) que llevan cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, la última esta noche por 112-117 frente a los Hawks (9-6), con Lu Dort y Aaron Wiggins por primera vez de vuelta a Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos para unos Thunder en los que el 'rookie' español Aday Mara volvió a ser titular. El aragonés consiguió 10 puntos, capturó 6 rebotes, repartió 8 asistencias y puso un tapón en casi 27 minutos en pista.

Dort anotó 16 puntos y Wiggins 14 para unos Hawks liderados por Onyeka Okongwu con 28 puntos y Nickeil Alexander-Walker, primo de Shai, con 19.

Jamal Murray acababa de anotar una canasta que ponía a los Nuggets (8-5) tres puntos arriba, pero los Celtics (11-4) aún tenían algo más de seis segundos para forzar la prórroga con un triple cuando Jayson Tatum recibió una técnica por lanzar el balón a un árbitro.

Un gesto inexplicable de Tatum que llevó a Murray a la línea de tiros libres, donde anotó un punto que 'de facto' finiquitaba el partido. El resultado final fue de 105-101.

Tatum fue el máximo anotador, con 24 puntos, de unos Celtics que llegaron a gozar de una ventaja de 17 puntos, pero vieron cómo los Nuggets culminaban la remontada liderados por Nikola Jokic, con 24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, y Jamal Murray, con 21 puntos.

En los otros partidos disputados este miércoles, los Washington Wizards pusieron fin en Toronto a una racha de ocho derrotas consecutivas al imponerse por 99-103 a los Raptors, con 25 puntos y 14 rebotes de Anthony Davis y 23 puntos y 12 rebotes de AJ Dybantsa.

Giannis Antetokounmpo acarició el triple-doble con 27 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias en su primer enfrentamiento contra los Milwaukee Bucks, que llevan, con esta, once derrotas seguidas. Los Miami Heat les superaron por 137-130.

Los Golden State Warriors cayeron por 116-94 ante los Mavericks en Dallas, en la que fue su cuarta derrota consecutiva sin Stephen Curry. Cooper Flagg lideró a los 'Mavs' con 33 puntos.

Joel Embiid firmó 26 puntos, VJ Edgecombe 24 y LeBron James otros 22 en el triunfo de los Philadelphia 76ers por 116-121 sobre los Orlando Magic. Líderes en el Este con un balance de 13-3, los 76ers jugaron sin Tyrese Maxey ni Jaylen Brown.

En Ohio, los Memphis Grizzlies derrotaron 121-124 a los Cleveland Cavaliers en su octava victoria seguida a domicilio. Cam Spencer anotó 26 puntos para los Grizzlies.

Los Chicago Bulls asaltaron el Barclays Center de Brooklyn, donde ganaron a los Nets por 107-137 con 25 puntos del Matas Buzelis y diez jugadores en dobles dígitos.

Los Detroit Pistons, que venían de una victoria anoche en la pista de los todopoderosos San Antonio Spurs, se impusieron a los New Orleans Pelicans por 109-122 sin su estrella, Cade Cunningham, con molestias en una rodilla.

Los Houston Rockets se resarcieron en Indianápolis de su derrota del lunes en Miami, al superar a los Inciana Pacers por 104-119 con 21 puntos de Kevin Durant.

Y en Sacramento, Dillon Brooks y Devin Booker firmaron 29 puntos cada uno en el triunfo de sus Phoenix Suns por 107-128 sobre los Kings.