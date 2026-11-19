En ese duelo el equipo sólo pudo anotar 79 puntos, muy lejos de la media de 98,5 que llevaba en el torneo antes del pitido inicial y que le permitía ser el mejor en ese apartado. A ello se le añadieron los problemas con el rebote ofensivo y las numerosas pérdidas cometidas por los jugadores.

Pese a ello, en el tropiezo, tras el cual el bando madridista se queda con un registro de 7-5, hubo aspectos positivos. Uno fue la capacidad para pelear por la victoria hasta el final en un día donde las cosas no salieron. Y el otro la actuación de Nick Smith Jr., que ya brilló ante el Estrella Roja en la jornada previa y que en esta ocasión mejoró incluso esos números para lograr su récord anotador y de valoración en un partido de la Euroliga.

El estadounidense es uno de los llamados a dar un paso al frente ante las bajas que tiene el equipo; la de los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, la del español Usman Garuba y la del finlandés Mikael Jantunen. Además tampoco tuvo minutos Eli John Ndiaye, quien ha vuelto de su cesión al Joventut de Badalona para minimizar los daños causados por estas ausencias.

Al otro lado estará el Olympiacos, que el año pasado conquistó el título y actualmente está empatado en lo alto de la tabla con el Valencia Basket gracias a su balance de 9-3. En sus filas jugadores como Sasha Vezenkov, Evan Fournier, Codi Miller-Macintyre o Tyson Ward. También Jean Montero, si bien una lesión de larga duración le impedirá estar en esta ocasión.

Será la segunda vez que unos y otros se enfrenten esta campaña ya que hubo un precedente, la final de la Supercopa de la Euroliga que acabó levantando el Real Madrid al ganar por 93-89. Y lo harán en un escenario no habitual, el Sunel Arena, al encontrarse en obras el Pabellón de la Paz y la Amistad.