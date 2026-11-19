El base francés, que no juega un partido oficial desde abril, se ejercitó este jueves por primera vez con sus compañeros y, en rueda de prensa, aseguró que se siente físicamente preparado para jugar, aunque el entrenador Aleksander Sekulic matizó que no será hasta el mismo día del partido que decidirá si entra o no en la convocatoria.

Hayes, de 25 años, llega a Barcelona para repuntar su carrera: destacó pronto como una estrella emergente, tanto en las inferiores de la selección francesa como en el Cholet francés y el Ulm alemán, antes de ser elegido en el séptimo puesto del 'draft' de 2020 por Detroit Pistons, pero no cumplió las expectativas y fue perdiendo peso en la NBA hasta quedarse sin contrato en verano.

Desde la perspectiva del Barça, es un fichaje con mucho potencial: un base-escolta de 1,90, con físico para tener un impacto inmediato en ataque y en defensa, cuyas características encajan con el juego rápido de Sekulic, y que además tiene experiencia en Europa y ya ha jugado en el pasado con cinco integrantes de la plantilla.

Hayes reforzará la maltrecha rotación del conjunto azulgrana que este viernes no podrá contar por lesión con el escolta Kevin Punter, el base Umoja Gibson, el ala-pívot Tosan Evboumwan y el pívot Yoan Makoundou.

Ante estos contratiempos, otros jugadores han dado un paso al frente en los últimos encuentros. Es el caso del alero Joel Parra, el escolta Darío Brizuela o el pívot Olek Balcerowski, que anotó 17 puntos en la derrota del martes frente al París Basketball (86-89).

Este tropiezo, que cortó una racha de nueve victorias del Barça entre todas las competiciones, respondió, sobre todo, a las 22 pérdidas, los 16 rebotes ofensivos concedidos y los errores en las posesiones finales, una serie de factores que los de Sekulic tratarán de corregir ante un Estrella Roja que ha empezado bien la temporada pese a haber perdido los últimos dos partidos europeos.

A punto de superar el primer tercio del calendario, la igualdad impera en la Euroliga: el Valencia Basket y el Olympiacos lideran la clasificación con nueve victorias y tres derrotas, y por detrás, a un triunfo de distancia, hay un grupo de cinco equipos empatados, entre los que se encuentra el Barça, sexto; y le sigue de cerca el Estrella Roja, noveno a un partido de distancia.

El conjunto serbio, dirigido por Ibon Navarro desde este verano, destaca por su físico y capacidad defensiva. Es el segundo equipo que menos puntos encaja por partido (78,8) y también el tercero que menos anota (82,8), el segundo que más asiste (20,3) y el quinto que mejor rebotea (38).

El alero Jordan Nwora es el líder ofensivo del equipo, con una media de 14,2 puntos por partido, bien secundado por una serie de jugadores con pasado en la Liga Endesa: el base Chris Jones (8,9 puntos y 5,2 asistencias), el escolta Tyson Carter (10,4 puntos) y el alero Semi Ojeleye (8,4).

Asimismo, el Estrella Roja arrastra las dudas de varios jugadores importantes: el base Jared Butler y el pívot Johnathan Motley, baja por enfermedad en el último partido; y el ala-pívot Chima Moneke, otro ex de la ACB, en este caso por razones extradeportivas.