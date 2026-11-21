En el conjunto murciano causó baja el ala pívot Toni Nakic, quien está en Croacia por el fallecimiento de su padre, y Sito Alonso descartó al base argentino Juani Marcos y al ala pívot Rubén López de la Torre. Mientras, en el Casademont no participaron ni el escolta estadounidense Caleb Homesley ni el pívot angoleño Jilson Bango.

El equipo local, con una asfixiante defensa, empezó mandando (7-2 en cinco minutos y medio y Forrest ya siendo protagonista) pero pronto los de Gonzalo García de Vitoria reaccionaron para, con el acierto de Miguel González y Laurynas Birutis, voltear el marcador (10-18). Un enceste del lituano completó un parcial de 1-14 para los maños ante un rival con las ideas poco claras.

El técnico local lo paró con un tiempo muerto muy necesario y, tras, el mismo Marcis Steinbergs anotó un triple para poner fin a la sequía grana. Sin embargo, dos canastas visitantes propiciaron la máxima ventaja aragonesa hasta ese momento, el +9 con el que acabó el periodo (13-22) y un evidente problema ofensivo en los universitarios.

Trae Bell-Haynes, asumiendo la responsabilidad, contribuyó a que la distancia se fuera hasta los 15 puntos (18-33) y otro tiempo de Sito. De vuelta al parqué el UCAM CB logró un 8-0 con sendos triples de Forrest y Dylan Ennis. Fue entonces el técnico visitante el que llamó a sus jugadores al banquillo.

El parcial llegó hasta el 10-0 pero la mayor fluidez del ataque del Casademont propició otro despegue de los de Zaragoza y tras 20 minutos dominaban por 12 y con la sensación de que se jugaba a lo que ellos proponían (33-45).

En la reanudación el intercambio de triples de salida no varió el guion del encuentro. Tras unos instantes de inspiración ofensiva el choque se trabó, también porque el UCAM CB intensificó su defensa con Moussa Diagne en pista, pero a los murcianos les costaba en la otra parte de la pista y de ahí que no pasaran del -8 (43-51 ya superado el ecuador del cuarto).

Con los técnicos castigados con sendas faltas técnicas y el encuentro acumulando bastantes más fallos que aciertos el Casademont pareció algo más centrado y de ahí el 43-56 a su favor. Tras verse tan abajo los de la capital del Segura apretaron para estrechar algo los guarismos hasta el 51-60 con el que entraría el partido en su fase definitiva.

Los granas, con el triple como argumento principal a pesar de no tener un gran porcentaje en la noche, apuraron sus opciones frente a un rival muy ordenado y que jugó muchos minutos haciendo coincidir su entrenador a dos bases en pista.

Jean-Marc Pansa apareció en la zona contraria para hacer daño y un mate suyo valió el 60-66 con seis minutos por jugarse. Guillem Vives, quien jugó a un nivel muy alto cuando se dudaba de si estaría apto por unas molestias, martilleó desde lejos para dar aire a los del Pilar pero Pansa siguió enchufado y se le sumaron Forrest y Sander Raieste.

La consecuencia fue que se entró en los tres últimos minutos con un ajustado 68-70. Jonah Radebaugh, con un triple, colocó el 71-72 y en el último minuto y medio el UCAM CB tuvo varios tiros para voltear el resultado. No lo hizo y Bell-Haynes anotó un tiro libre para fallar el segundo.

Luego Howard Sant-Roos erró un lanzamiento desde la línea de personal y, tirando a fallar el segundo, lo metió. Con 4.1 segundos para la conclusión ganaba el Casademont por 72-73 y tenía la posesión. Bell-Haynes volvió al 4,60 para acertar primero y fallar a continuación a propósito para que el rival no sacara de banda. Incluso así la tuvo Forrest desde el centro del campo pero su complicado tiro no entró cuando podía haberle dado el triunfo a su equipo. Así concluyó el encuentro con un triunfo merecido de los maños pese a complicársele en el tramo final.

72. UCAM Murcia Club Baloncesto (13+20+18+21): Michael Forrest (20), Ennis (7), Sant-Roos (9), Gates (3) y Cate (-) -cinco inicial-, Boum (8), Raieste (5), Radebaugh (3), Falk (2), Pansa (10), Moussa Diagne (2) y Steinbergs (3).

74. Casademont Zaragoza (22+23+15+14): Bell-Haynes (18), Jaworski (-), Miguel González (5), Blumbergs (5) y Olaseni (-) -cinco inicial-, Brussino (3), Jaime Fernández (6), Birutis (12), Vives (16) y Sergi García (9).

Árbitros: Martín Caballero Madrid, Sergio Manuel Rodríguez y Leandro Nicolás Lezcano. Eliminaron por cinco faltas personales al local Radebaugh (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 6.198 espectadores, entre ellos el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del padre del jugador del UCAM CB Toni Nakic, Liborij Nakic, quien falleció hace unos días en Croacia.