El ala-pívot registró estos números en la que fue su sexta titularidad en lo que va de temporada, consolidándose cada vez más en el quinteto de uno de los principales candidatos al anillo.

Mara acabó la noche con un 11 de 15 en el tiro, y anotó varias canastas en momentos clave, incluido un mate a 1:25 para el final que puso el 118-114 en el marcador.

El español dominó, además, la pintura rival, capturando 7 rebotes ofensivos. Su +15 con él en cancha fue el segundo mejor registro entre los jugadores de los Thunder, solo superado por el 23 de Kenrich Williams.

Sin embargo, el mejor jugador de los Thunder fue nuevamente Shai Gilgeous-Alexander, quien sumó 40 puntos y 7 asistencias para mantener a OKC con vida en la NBA Cup.

Para ello, los locales tuvieron que remontar una desventaja que llegó a ser de 16 puntos pasado el ecuador del tercer cuarto. La neutralizaron gracias a un parcial de 16-4 al inicio del último periodo y no volvieron a estar por detrás en el marcador.

Los Thunder mejoran su balance en la NBA Cup a un 2-1, y se jugarán en casa contra los Minnesota Timberwolves (2-0) el pase a la siguiente ronda.