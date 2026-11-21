Los badaloneses, que la semana pasada vencieron por 99-94 al Casademont Zaragoza tras encadenar tres derrotas consecutivas, son duodécimos en la tabla con un balance de 3-5, por lo que dar la sorpresa en la capital les haría sumar muchas posiciones.

El equipo dirigido por Dani Miret está a un sólo triunfo del octavo clasificado, el Unicaja, pero también debe mirar de reojo hacia abajo, ya que el penúltimo clasificado, el MoraBanc Andorra, sólo tiene dos victorias menos.

Además, los verdinegros aún no saben lo que es ganar fuera de casa esta temporada en la Liga Endesa, por lo que asaltar la pista del líder e invicto (8-0 de balance), no será una tarea sencilla.

Para lograrlo, Miret recuperará por fin en la convocatoria al pívot Ante Tomic, fuera de las canchas los últimos ocho meses por una lesión en los isquiotibiales, y que ya pudo jugar en el último choque de la Liga de Campeones de la FIBA ante el Oporto (74-70).

La única baja prevista para el partido es la del base Ludde Hakanson, que sigue en proceso de recuperación de su lesión en el tobillo. Tampoco estará el ala-pívot Eli Ndiaye, que precisamente volvió al Real Madrid después que el equipo blanco cancelara la cesión tras las múltiples lesiones en su plantilla.

A este partido, el jugador que más en forma llega es el base Nico Laprovittola, que en los últimos cinco partidos siempre superó la cifra de los 20 puntos de anotación.

En la previa de este partido el alero Álex Reyes, ha valorado la sitación del equipo: "Venimos de una victoria ante el Zaragoza que nos sirvió para reecontrarnos como equipo, y ahora fuera de casa debemos mantener la misma identidad, la de jugar con un cierto orden".

"Será un partido muy complicado, el Real Madrid tiene muchísimos jugadores de un gran talento, que juegan a un ritmo alto, y si nos despistamos ni que sea dos minutos, la diferencia en el marcador ya puede ser muy amplia a su favor", ha zanjado.