El escolta acabó con un 15 de 26 en tiros de campo -incluido un 7 de 11 en triples-, además de acertar los 14 tiros libres que lanzó. Redondeó la noche con 6 rebotes y 6 asistencias.

Al descanso llegó con 24 puntos anotados y unas sensaciones que recordaban al mejor Harden de temporadas pasadas.

Además, el escolta de los Cavs desempató con Kobe Bryant como el tercer jugador con más partidos con 50 puntos o más en la historia de la NBA. Fue la 26ª ocasión que lo consiguió, solo por detrás de Michael Jordan, con 31, y de un siempre inalcanzable Wilt Chamberlain, quien lo logró en 118 ocasiones.

Hasta este viernes, la mejor marca de Harden con los Cavaliers, franquicia a la que fue traspasado en febrero, era de 36 puntos anotados contra los Chicago Bulls.

Esta victoria sitúa a los Cavaliers con un balance de 2-1 en la NBA Cup, por detrás de los Miami Heat (2-0) en el grupo B de la Conferencia Este. Los Indiana Pacers, por su parte, quedan prácticamente eliminados con 1 triunfo y 2 derrotas.

Los 'Cavs' se jugarán el pase a la siguiente ronda a domicilio contra los New York Knicks, un partido en el que no solo necesitarán la victoria, sino que también deberán estar atentos a la diferencia de puntos en caso de desempates.