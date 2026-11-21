Además, el español Aday Mara registró su mejor partido en su corta trayectoria en la NBA, al anotar 22 puntos y atrapar 16 rebotes en la victoria de los Oklahoma City Thunder ante los New Orleans Pelicans, mientras que los Brooklyn Nets de su compatriota Jordi Fernández sumaron su cuarta derrota seguida.

Los Lakers derrotaron por 106-104 a los Sacramento Kings y mejoran su balance en la NBA Cup a un 2-1, lo que les permite depender de sí mismos para clasificar a la siguiente fase.

Para ello, deberán ganar a los San Antonio Spurs a domicilio en su último partido de la fase de grupos de esta competición.

El triunfo de este viernes vino precedido de una remontada en el último cuarto, después de que los angelinos llegaran a perder por 11 puntos en el tercero. Un triple de Quentin Grimes a falta de 57 segundos puso el 106-103 en el marcador, y Zach LaVine falló un último intento desde el perímetro para forzar la prórroga.

Luka Doncic, con 25 puntos y 8 asistencias, fue el mejor jugador de unos Lakers que siguen siendo el mejor equipo de la liga con un balance de 14 victorias y 3 derrotas.

El español Aday Mara anotó 22 puntos y atrapó 16 rebotes, ambas sus mejores marcas en la NBA, en la victoria este viernes de los Oklahoma City Thunder por 126-120 ante los New Orleans Pelicans, en la tercera jornada de la NBA Cup.

El pívot zaragozano registró estos números en la que fue su sexta titularidad en lo que va de temporada, consolidándose cada vez más en el quinteto de uno de los principales candidatos al anillo.

Mara acabó la noche con un 11 de 15 en el tiro, y anotó varias canastas en momentos clave, incluido un mate a 1:25 para el final que puso el 118-114 en el marcador.

Al igual que los Lakers, los Thunder elevan su balance en la NBA Cup a un 2-1, y se jugarán el liderato del grupo B del Oeste ante los Minnesota Timberwolves.

El escolta de los Cleveland Cavaliers anotó 51 puntos en la victoria de su equipo ante los Indiana Pacers por 128-119, y desempató con Kobe Bryant como el tercer jugador con más partidos con 50 o más puntos anotados en la NBA.

Harden solo tiene por delante en esa estadística a Michael Jordan, quien lo hizo en 31 encuentros, y al siempre inalcanzable Wilt Chamberlain, quien lo logró en 118 ocasiones.

El escolta acabó con un 15 de 26 en tiros de campo -incluido un 7 de 11 en triples-, además de acertar los 14 tiros libres que lanzó. Redondeó la noche con 6 rebotes y 6 asistencias.

Fue, además, su mejor partido con los Cavaliers desde su traspaso en febrero, y la primera vez que superó el medio centenar de puntos desde noviembre de 2025, cuando todavía militaba en Los Angeles Clippers.

Una canasta de Franz Wagner a falta de 2,4 segundos para el final asestó una nueva derrota por 111-113 a los Brooklyn Nets entrenados por el español Jordi Fernández, que atraviesan un comienzo terrorífico de temporada con un balance de 3 victorias y 12 derrotas.

Los neoyorquinos remontaron un mal inicio de partido en el que llegaron a caer por 15 puntos ante los Orlando Magic, y mandaron en el marcador hasta el último minuto.

No obstante, una pérdida de balón inexplicable de Julius Randle, que dio un pase a la esquina cuando no había ningún compañero, y un triple errado por el ala-pívot sobre la bocina consumaron la cuarta derrota consecutiva al casillero de los Nets.

Los Denver Nuggets vencieron a los Houston Rockets por 133-124 en el que era, a priori, el partido con mejor cartel de la noche, y no defraudó.

Nikola Jokic anotó 26 puntos y repartió 11 asistencias para liderar el triunfo de su equipo, en el que la anotación estuvo muy repartida. Hasta siete jugadores de los Nuggets superaron los diez puntos.

El escenario fue totalmente opuesto en los Rockets, donde solo los cinco titulares alcanzaron los dobles dígitos, lo que desequilibró el duelo cuando las segundas unidades estaban sobre la pista.

Alperen Sengun acabó con un triple-doble de 28 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, en un partido que vivió hasta 32 alternancias en el marcador.

La última de ellas ocurrió pasado el ecuador del último cuarto, cuando un parcial de 14-2 para los Nuggets sentenció el encuentro.