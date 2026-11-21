Los neoyorquinos remontaron un mal inicio de partido en el que llegaron a caer por 15 puntos, y fueron arriba en el marcador hasta el último minuto.

No obstante, una pérdida de balón inexplicable de Julius Randle, que dio un pase a la esquina cuando no había ningún compañero, y un triple errado por el ala-pívot sobre la bocina, sumaron la cuarta derrota consecutiva al casillero de los Nets.

En medio de esa sucesión de jugadas apareció Wagner para ganar el partido con un tiro de suspensión pese a estar defendido por dos jugadores rivales.

Más allá de la derrota, la imagen de los Nets fue mucho mejor que la que mostraron en el último encuentro en casa ante los Chicago Bulls, cuando perdieron por 30 puntos y el propio Randle expresó que había sido uno de los peores partidos en los que había participado.

Fernández también acabó frustrado esa noche y criticó en la rueda de prensa posterior la falta de esfuerzo de sus jugadores, aclarando que quizás debía empezar a dar las instrucciones en español "porque en inglés no lo entienden".

Este viernes, el entrenador español se mostró más comedido en su comparecencia, en la que defendió la jugada trazada para la última posesión de los Nets, que resultó en un tiro complicado de Randle que fue bien punteado por su defensor.

Con este resultado, los Nets se ponen 0-2 en el grupo A de la Conferencia Este de la NBA Cup, y lo tienen casi imposible para pasar a la siguiente ronda. Los Magic, por su parte, son primeros de grupo con un balance de 3-0.