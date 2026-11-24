De hecho, por el momento Velimir Perasovic cuenta con 12 jugadores en la plantilla, puesto que todavía hay tres jugadores lesionados.

“Cualquier golpe, al estar jugando cada dos o tres días, te lleva y te ocasiona este tipo de problemáticas”, apuntó Félix Fernández.

“El equipo quiere, los jugadores quieren y todo el mundo está dando un paso adelante para revertir un poco la situación”, manifestó sobre la mala racha de Baskonia.

El director deportivo baskonista afirmó que quieren incorporar un jugador exterior, pero no dio fechas sobre su llegada. “Hay operaciones o situaciones que se resuelven rápido, otras que te llevan más tiempo. Estas últimas incorporaciones no han sido sencillas y han llevado su tiempo, su trabajo, su día a día, pero muchas veces no son los tiempos que tú quieres”, explicó.

El cuadro de Vitoria es sexto en la Liga Endesa y colista de la Euroliga.