El interior francés que vestirá el dorsal 52 y llega procedente de Lleida con una contrato hasta 2030, explicó que es un acuerdo “importante” para él.

“Quiero buscar estabilidad y tener objetivos a largo plazo en la Euroliga y es Baskonia quien me está dando esta oportunidad”, agradeció, y opinó que se siente “un jugador más europeo”.

“Es verdad que la universidad y la NBA existen, están ahí, pero no es algo en lo que esté pensando. No creo que mi estilo se adapte muy bien a ellos”, expresó.

El nuevo baskonista, de solo 22 años, es consciente de que su fichaje ha sido “una historia un poquito larga”, pero esperaba dar este salto.

“El año pasado jugué en Eurocup y creo que estoy listo para jugar tanto la ACB como la Euroliga. He hecho ese trabajo, tengo confianza en mí y en el club”, manifestó Zach Perrin, que ya ha conocido a sus compañeros y se ha puesto a disposición de Velimir Perasovic.

“No es fácil llegar a un nuevo club, hay que adaptarse rápido, pero vengo a trabajar y es algo que no me preocupa. Baskonia es una organización ganadora y tenemos que darlo todo para ganar esos partidos”, dijo.

Zach Perrin comenzó el curso en el iLerna Lleida donde ha estado cuatro meses. “Ha sido una gran experiencia, no tengo nada más que respeto hacia la organización, pero eso ya es el pasado y ahora estoy enfocado en el futuro”, apuntó convencido de la decisión tomada y sin miedo a la competencia en la pintura.

“Yo quiero jugar, pero para jugar tengo que rendir, ser bueno, y esto es el deporte”, consideró sobre los “grandes jugadores” a los que tendrá que quitarles el puesto.

“Soy el más joven de ellos, pero tengo mis herramientas para competir. Estoy listo para el próximo paso”, aseguró el francés.

Junto a él, el director deportivo de Baskonia, Félix Fernández, desveló que ya tienen analizado al jugador y dijo que era “un deseo”, pero remarcó que “los tiempos a veces no son los que uno quiere”.

De hecho, reveló que durante la Supercopa buscaron la opción para acometer su incorporación, pero tenía contrato y Lleida tenía que encontrar sustituto.

“En ningún momento hemos dejado de estar interesados en su llegada. Hemos ido día a día trabajándolo, semana a semana y cuando hemos tenido luz verde, o ellos han tomado esta decisión, lo hemos hecho”, relató.

Félix Fernández subrayó la capacidad de Zach Perrin. “Es un jugador con muchísima proyección, pero ya con un rendimiento y aportamos un jugador al equipo que nos va a dar otro tipo de cosas en el juego interior”, analizó.

“Es un jugador que va muy bien por arriba, finaliza muy bien, dinámico, muy rápido, con una gran capacidad todavía de crecimiento y de mejora”, añadió el portavoz baskonista.