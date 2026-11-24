Los dos equipos están empatados a tres victorias en cuatro encuentros y el ganador del partido de este miércoles en Fontajau asegurará matemáticamente su clasificación para la siguiente ronda y dará un paso importante para acabar primero de grupo, a falta de la sexta y última jornada.

Los otros dos equipos del grupo, el Ostrava checo y el Rutronik Stars Keltern alemán, suman una sola victoria cada uno y cinco puntos, a dos del Spar Girona y el Montana.

El equipo búlgaro se llevó el duelo de la primera vuelta por 82-73, a pesar de la exhibición de la interior turca Tilbe Senyurek (27 puntos) y de la notable actuación de la escolta Queralt Casas (14).

El Girona ha vivido una primera parte del curso muy complicado por la plaga de lesiones y por la racha de resultados en la Liga Endesa (2-6), pero ya empieza a ver la luz; el técnico Roberto Íñiguez espera ir recuperando jugadoras y la directiva ha corregido algunos errores de la planificación del verano.

En las últimas semanas han salido Adut Bulgak, Marta García y Ainhoa López y han llegado las pívots Kierstan Bell, triple campeona de la WNBA, y Ugonne Onyiah.

El parón por los partidos de las selecciones ha servido para continuar dando pasos hacia adelante y el domingo el equipo regresó a la competición con un contundente triunfo (65-107) contra el Durán Maquinaria Ensino, penúltimo clasificado.

El Girona dio su mejor cara y ganó bajo la batuta de Madison Conner (23 puntos, cinco rebotes y 26 créditos de valoración, Iyana Martín (19 puntos, ocho asistencias y 25 de valoración) y Axelle Merceron (20 puntos y 25 de valoración).

La ala-pívot francesa, inédita por lesión hasta ahora, firmó un encuentro excelente en su regreso a las pistas, mientras que Bell protagonizó un debut muy discreto.

Ganar al Montana permitiría alimentar la dinámica ascendente, además de asegurar el billete directo a la siguiente ronda de la segunda competición continental y encarrilar el liderato del grupo.