Los 'Mavs' sellaron así la primera posición del Grupo A del Oeste, uno de los seis grupos del torneo. Los otros siete clasificados a cuartos de final se conocerán este viernes en la última jornada de la fase de grupos del torneo.

Para cuartos de final de la Copa se clasifican los seis primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de cada conferencia.

Los Mavericks, con un partido aún por disputar precisamente contra los Suns, han ganado sus tres encuentros ante los Rockets, los Utah Jazz y los Denver Nuggets, lo que les garantiza acabar por delante de esos tres rivales en el grupo.

La derrota de este miércoles de los Suns en Houston por 114-106 también descarta a Phoenix como potencial ganador del grupo.

Los cuartos de final de la NBA Cup se disputarán entre el 4 y el 5 de diciembre, con las semifinales entre el 8 y el 9 de ese mismo mes.

Como novedad de esta edición, la final, programada para el 11 de diciembre, se disputará en el mítico pabellón universitario Hinkle Fieldhouse de Indianápolis, en lugar de Las Vegas.