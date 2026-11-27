El conjunto chileno escala al quinto lugar del grupo E con la victoria que lo deja con 12 puntos, cuando faltan tres fechas para finalizar la eliminatoria, mientras que los aztecas se mantienen en el cuarto puesto con 14 enteros.

La competición otorga seis cupos directos que corresponderán a los tres primeros clasificados de cada grupo, mientras que el último billete quedará en manos del mejor cuarto puesto entre ambas zonas.

El equipo visitante arrancó con mucha ofensiva el duelo disputado en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, estableciendo rápido una diferencia en el marcador gracias a su más de 70 % de acierto en tiros de dos puntos en el primer cuarto, ante un Chile con problemas para convertir.

El alero Gael Bonilla con 8 puntos y el base Pako Cruz con 5 lideraron el ataque colectivo de los aztecas en el primer cuarto en el que el ala-pívot JJ Ávila brindó apoyo en los rebotes.

La figura de los locales, el pívot Felipe Hasse apenas logró una conversión en seis intentos dentro de un cuadro de ataque que lució errático, y que determinó finalizar abajo en la pizarra por 12-20.

El segundo cuarto comenzó con menos ocasiones lances al aro, pero el quinteto mexicano encontró nuevamente la fórmula en la pintura para duplicar sus tantos con un mayor protagonismo de Ávila además de un par de triples con los que firmó un marcador de 31-43.

Hasse reaccionó y base Franco Morales desde el banco entró para afinar la puntería de Chile para darle ocho de los 19 puntos que consiguieron en el segundo cuarto, con los cuales sin embargo logró subir apenas en 32 % su porcentaje de tiros.

Chile le arrebató la comodidad a los mexicanos con un juego intenso en el tercer periodo, que se combinó con un bajón del rival que mostró menos efectividad para convertir y tuvo varias pérdidas de pelota.

Los dirigidos por Juan Manuel Córdoba revertieron la ventaja y pasaron a comandar el marcador por primera vez en el partido con un 59-51, apostando todo para evitar una derrota que sentenciara la eliminación.

El armador Ignacio Varela lideró el ataque con 10 puntos, con apoyo de Hasse y Morales, en un cuarto en el que México apenas marcó 8 tantos, de los cuales seis fueron dos triples de Cruz.

El quinteto de Omar Quintero puso un freno a las aspiraciones chilenas en el último periodo con una mejor defensa que, más la falta de precisión en los lances de los locales, lo colocó al frente de la pizarra con pocos tantos.

El partido se emparejó en desempeño, hacia abajo, por parte de ambos conjuntos, pero como se mantuvo cerrado terminó conservando emoción hasta el final debido a la mínima diferencia de puntos que Chile lo terminó definiendo a su favor con un triple de Varela y los fallos en cuatro tiros libres finales de México.