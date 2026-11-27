"Cuando acepté la candidatura, le dije al movimiento estudiantil que mis numerosos compromisos no me permitirían desempeñar el cargo", afirmó Bodiroga en un comunicado difundido por la Lista Estudiantil en sus redes sociales.

La leyenda del baloncesto, tres veces campeón de la Euroliga y dos veces campeón del mundo con Yugoslavia, explicó que considera un acto de responsabilidad ceder el escaño.

"No quiero ocupar el lugar de quienes pueden contribuir mucho más que yo al trabajo parlamentario", afirmó.

La Lista Estudiantil nació de las protestas que estallaron tras el derrumbe de un alero de la estación de tren de Novi Sad, que causó 16 muertos en noviembre de 2024.

Después de casi dos años de movilizaciones contra la corrupción que veían en el Gobierno de Vucic, los estudiantes concurrieron a las urnas con una candidatura de 250 personas elegidas en asambleas, entre ellas profesores, médicos, artistas, activistas y también deportistas.

Bodiroga es una de las figuras del deporte del país que ha mostrado simpatías con el movimiento ciudadano, como el entrenador de baloncesto Zeljko Obradovic y el tenista Novak Djokovic.

La candidatura estudiantil obtuvo 140 de los 250 escaños en las legislativas anticipadas del 25 de octubre, frente a los 103 de la formación de Vucic.

Bodiroga dijo que seguirá vinculado al movimiento y participará en la campaña de Radomir Saicic, profesor de Química de la Universidad de Belgrado, a quien los estudiantes presentaron este viernes como su candidato para las presidenciales anticipadas del 27 de diciembre.