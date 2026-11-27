Los intereses de Ricky Rubio, una de las figuras más emblemáticas de la historia de la 'Penya', estarán representados por su agente, Edgar Pérez, que pasa a ser miembro del nuevo consejo de administración, en el que permanecerá el actual presidente, Juanan Morales.

Los nuevos miembros del órgano directivo del club serán el consejero delegado de Confluence Valley y exCEO de la Euroliga, Paulius Motiejūnas, Eduard-Joseph Scott, director de operaciones de la Euroliga durante 15 años, y Emilis Vaitkaitis, director de operaciones del grupo lituano.

La Junta de Accionistas del Joventut Badalona ha aprobado hoy, con el 99,9% de los votos el cambio de propiedad, anunciado el pasado 23 de octubre. Una operación que supone la venta de la entidad por parte de Scranton Enterprises a Confluence Valley.

El nuevo propietario, que también lo es del Zalgiris Kaunas y del London Lions, ha expresado su compromiso de preservar la identidad del Joventut y de fortalecer su ambición de crecimiento como club deportivo.

"Estamos satisfechos de haber completado esta transacción y de tener la oportunidad de contribuir al futuro de uno de los clubes de baloncesto más distinguidos de Europa", ha remarcado Paulius Motiejunas, consejero delegado de Confluence Valley.

Motiejunas ha destacado "las tradiciones sólidas, una academia excepcional y un potencial de crecimiento significativo" como las fortalezas del Joventut. "Vemos oportunidades para fortalecer las operaciones comerciales del club y crear las condiciones para un crecimiento continuo los próximos años", ha añadido.

El próximo miércoles 9 de diciembre, se celebrará una roda de prensa en el Olímpico de Badalona para presentar la nueva estructura de propiedad y la visión de futuro del club por parte de la misma.