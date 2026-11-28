En el Este, Detroit recibirá a Boston y Atlanta recibirá a Philadelphia. En el Oeste, Dallas, Memphis y Portland ganaron sus grupos, y los Spurs completan el cuadro como comodín. Los cuartos de final se jugarán los días 4 y 5 de diciembre.

LeBron James lideró con 21 puntos, siete rebotes y seis asistencias la victoria de los Sixers por 111-87 sobre los Indiana Pacers, un triunfo que les dio el liderato del grupo B del Este.

Philadelphia dominó de principio a fin y nunca estuvo abajo en el marcador. Ganó sin Jaylen Brown, que arrastra una lesión en el isquiotibial izquierdo, pero con Joel Embiid, de vuelta tras perderse dos partidos por enfermedad. El pívot sumó 14 puntos, 11 rebotes y tres robos.

Giannis Antetokounmpo firmó 22 puntos y 23 rebotes en la victoria de los Miami Heat por 108-105 sobre los New York Knicks, que quedaron eliminados.

Los Heat llegaron a dominar por 23 puntos, pero sufrieron hasta el final. Jalen Brunson, máximo anotador con 27 puntos y ocho asistencias, falló el primero de tres tiros libres que le habrían servido para igualar.

Bam Adebayo sumó 25 puntos y siete rebotes, pero Miami, pese a ganar, quedó fuera de los cuartos.

Los Atlanta Hawks ganaron 87-86 a los Celtics, y ambos cerraron el grupo C con balance de 3-1. Atlanta ganó el grupo por el desempate directo y Boston se clasificó como comodín.

Hugo González fue titular y firmó 9 puntos, tres rebotes y un tapón en casi 16 minutos.

Los Hawks remontaron 15 puntos (65-50 en el tercer cuarto) con un parcial de 20-4, liderados por un Jalen Johnson de 24 puntos y 12 rebotes.

Los Spurs se impusieron por 99-96 a los Lakers de Luka Doncic, y la victoria les dio el comodín del Oeste. Victor Wembanyama firmó 25 puntos y 16 rebotes, y Stephon Castle anotó 26 y repartió nueve asistencias.

Doncic anotó 31 puntos, pero tuvo un poco habitual uno de 13 en triples. Austin Reaves sumó 21, y Walker Kessler aportó 10 puntos y 13 rebotes.

Los Portland Trail Blazers cerraron como líderes del Grupo C del Oeste gracias al desempate directo con los Spurs. Vencieron 116-94 a los Golden State Warriors, que no contaron con Stephen Curry.

Deni Avdija anotó 26 puntos para Portland, Toumani Camara firmó 20 y Scoot Henderson sumó 18. Por los Warriors, Yaxel Lendeborg fue el máximo anotador con 18 puntos.

Los Detroit Pistons avanzaron como líderes de grupo tras ganar 113-98 a los Milwaukee Bucks, y los Dallas Mavericks, que ya estaban clasificados, vencieron 113-109 a los Phoenix Suns.

Flagg dirigió el triunfo con 34 puntos, y Devin Booker anotó 31 para Phoenix. El español Santi Aldama aportó seis puntos.

Los Brooklyn Nets, dirigidos por el español Jordi Fernández, quedaron eliminados al caer 124-100 ante los Toronto Raptors.