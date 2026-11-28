Los Sixers dominaron de principio a fin a los Pacers. Nunca estuvieron abajo en el marcador y rompieron el partido con un 30-22 en el primer cuarto.

Philadelphia ganó sin Jaylen Brown, que arrastra una lesión en el isquiotibial izquierdo, pero con Joel Embiid, de vuelta tras perderse dos partidos por enfermedad.

El pívot sumó 14 puntos, 11 rebotes y tres robos. Anfernee Simons aportó 19 puntos, con cinco triples, y Dominick Barlow sumó 12 puntos y ocho rebotes, mientras que Tyrese Maxey firmó 14 puntos y seis asistencias.

Indiana, sin Tyrese Haliburton, ausente desde el 26 de octubre por una lesión en los isquiotibiales, acabó con un 34,9% en tiros de campo y un 13,5% en triples (5 de 37). Jay Huff, con 18 puntos, fue su máximo anotador.

Los cuartos de final se jugarán los días 4 y 5 de diciembre.