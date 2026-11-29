Kel'el Ware lideró a los Bucks, colistas del Este (3-18), con 30 puntos y Ryan Rollins sumó 28 con siete triples.

Mara, de 21 años, siguió el choque sentado en el banquillo junto a sus compañeros, con un chándal gris. El zaragozano arrastra su lesión desde el partido del 20 de noviembre contra los New Orleans Pelicans.

El pívot, campeón de la NCAA con Michigan y elegido en el puesto 12 del draft por unos Thunder que figuran entre los aspirantes al anillo, firmó ante los Pelicans su mejor actuación en la NBA, con 22 puntos y 16 rebotes, en su sexta titularidad.

Las lesiones graves han creado problemas a OKC, que atraviesa un momento complicado y perdió en el Fiserv Forum de Milwaukee su cuarto encuentro consecutivo.

Sin Chet Holmgren, Jalen Williams, Jaylin Williams, Cason Wallace, Nikola Topic, Thomas Sorber ni Mara, Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos, con 14 de 28 en tiros de campo y 5 triples, y repartió 8 asistencias.

Los Thunder fueron mejores en la primera mitad y se fueron al descanso con ventaja de 64-58, con 19 puntos de Gilgeous-Alexander. Pero los Bucks reaccionaron con un tercer cuarto dominante, de 34-18, culminado con un parcial de 15-5 que dejó el marcador en 92-82.

OKC respondió con un 8-1 y se puso 90-93 con 9.22 por jugar. Pero en los Bucks Ousmane Dieng, que solo había anotado 5 puntos, metió dos triples para el 101-94 mientras Gilgeous-Alexander descansaba. El canadiense contestó con otro triple, pero Rollins puso el 110-103 a 2.16 del final.

Ware, dominante en la pintura con 12 de 16 en tiros y 13 rebotes, puso un tapón clave a menos de un minuto para el final y selló el 114-108. En la siguiente jugada anotó un tiro libre para el 115-108.

Los Thunder, campeones de la NBA hace dos temporadas, perdieron su octavo partido en los últimos diez.

OKC, pendiente de la recuperación de Mara, volverá a competir el próximo lunes contra los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.