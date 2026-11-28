Denuncian que viven entre barro, calles deterioradas y dificultades para ingresar a sus viviendas y desarrollar sus actividades comerciales.

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Responsabilizan al Consorcio Sanitario Ñeembucú por los trabajos de alcantarillado sanitario ejecutados en el marco de la Defensa Costera, fase B.

Los vecinos de los barrios Aurora, Colinas y Villa del Aeropuerto de Pilar salieron a las calles para reclamar una solución urgente al deterioro de los caminos y al mal estado de los adoquines, situación que, según denunciaron, se agravó con los trabajos de instalación del alcantarillado sanitario.

La medida de fuerza incluyó el cierre del acceso a los tres barrios durante casi una hora y la ocupación de media calzada de la avenida Gobernador Irala, uno de los principales accesos a la capital departamental de Ñeembucú.

Los manifestantes expresaron su hartazgo por las condiciones en las que deben transitar diariamente, especialmente en días de lluvia, cuando las calles se convierten en verdaderos lodazales.

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Apuntaron directamente al Consorcio Sanitario Ñeembucú, encargado de ejecutar las obras de alcantarillado sanitario como parte del proyecto de construcción de la Defensa Costera, fase B.

Ramón Guillén, uno de los principales coordinadores de la movilización, manifestó que los pobladores ya no están dispuestos a seguir soportando esta situación y exigió respuestas de las autoridades responsables.

Durante la protesta también cuestionaron al presidente de la República, Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, oriundo de Pilar, al director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez y al ministro de Obras Públicas Juan Carlos Baruja.

Los vecinos criticaron que constantemente se anuncien apoyos económicos para actividades deportivas y festivales, mientras que, según sostienen, no se atienden problemas básicos que afectan directamente a las comunidades.

“Estamos viviendo en el barro como chanchos”, expresó uno de los pobladores, reflejando la indignación de las familias afectadas.

Por su parte, una comerciante identificada como Elva Veloso, señaló que la situación también perjudica directamente a los trabajadores del sector comercial, debido a que los proveedores tienen dificultades para ingresar con mercaderías y, en algunos casos, evitan llegar hasta la zona por las malas condiciones de los caminos.

Los manifestantes reclamaron la intervención de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, además de una respuesta concreta de los responsables de las obras sanitarias.

La protesta saco a la luz el impacto de las obras de infraestructura en los barrios periféricos de Pilar y la necesidad de garantizar que los trabajos no terminen dejando a los vecinos en condiciones de mayor precariedad.

Los pobladores advirtieron que esperan soluciones y no más promesas, mientras reclaman recuperar condiciones dignas de circulación en sus comunidades.