Tardó dos minutos la anfitriona en meter su primera canasta, pero cuando lo hizo logró darle continuidad ante un rival que se apoyó en la veteranía de Kostas Papanikolau hasta que salió del banquillo con las manos calientes Vasileios Toliopoulos.

El jugador del Panathinaikos se convirtió entonces en un dolor de cabeza para España neutralizado a base de compromiso colectivo, con Jaime Fernández situándose al frente en un cuarto en el que ambos conjuntos se fueron por encima del 66% en triples y España firmó un pleno en tiros de dos, con cuatro de cuatro (22-22, m.10).

El segundo acto comenzó con equilibrio, corrigiendo los dos contendientes los grandes problemas que les habían penalizado previamente, los españoles las pérdidas y los griegos los rebotes. Sin embargo, un parcial de 0-7, con cinco puntos de Toliopoulos, dio a los de Vasileios Spanoulis su primera ventaja por encima de los cuatro puntos.

Esta llegó a elevarse hasta los siete tras dos tiros libres de Omiros Netzipoglou a falta de 04:43 para el descanso. Ahí reaccionó España, que, desde la defensa, se aupó sobre un 10-0 que volvió a ubicarla por delante, situación que logró aguantar hasta desaparecer por la bocana de vestuarios (41-40, m.20).

No fue el único parcial contundente que propinó al rival, ya que hubo otro más de 9-0 en los dos primeros minutos y medio de la segunda mitad, con dos triples de Álvaro Cárdenas y Darío Brizuela y los tres puntos restantes de Willy Hernangómez. Acabó siendo el pilar sobre el que se construyó a la postre el éxito español (50-40, m.23).

Concienciados de la importancia de no ceder el terreno ganado y confiados en una defensa que anulaba a Grecia, desdibujada además en el triple (1 de 6) y en los libres (2 de 8) durante el tercer cuarto, los españoles entraron en la media hora con trece de renta favorable y todo de cara (66-53, m.30).

Tras unos primeros minutos del cuarto decisivo en los que contrarrestaron con lanzamientos exteriores lo que los visitantes sumaban de dos en dos, no le quedó más remedio a los griegos a empujar hasta el límite, pero con todo no lograron acercarse a menos de seis y sin posesión, algo que hicieron a falta de 42 segundos con una canasta de Nikolaos Plotas.

España cierra la ventana FIBA como líder de su grupo, a la espera de poner el broche definitivo a la clasificación en los choques del 26 de febrero y el 1 de marzo ante Portugal a domicilio y contra Montenegro en casa.

83 - España (22+19+25+17): Cárdenas (9), Abalde (9), Parra (3), Juancho Hernangómez (11), Willy Hernangómez (9) -equipo inicial-, Pradilla (-), Brizuela (13), Alonso (14), Fernández (9), Oriola (4), Saint-Supéry (2) y Yusta (-).

74 - Grecia (22+18+13+21): Netzipoglou (8), Papanikolau (15), Dorsey (9), Nikolaidis (-), Karagiannidis (3) -equipo inicial-, Chatzidakis (6), Tolioupoulos (21), Thanasis Antetokounmpo (4), Lountzis (2), Plotas (4), Bazinas (-) y Persidis (2).

Árbitros: Boris Krejic (Eslovenia), Martin Horozov (Bulgaria) y Michal Proc (Polonia). Sin eliminados.

Incidencias: partido del grupo I de la segunda ronda de la fase de clasificación europea para el Mundial de Catar 2027 disputado en el Multisusos Fonte do Sar de Santiago de Compostela ante 5.475 espectadores.