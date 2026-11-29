Alperen Sengun anotó 21 puntos, Amen Thompson 20 y Jabari Smith Jr. 17, con cuatro triples en el cómodo triunfo de los Rockets, en los que Kevin Durant sumó 16 puntos en 25 minutos.

Por los Sixers, Tyrese Maxey firmó 17 puntos, con 6 de 15 en tiros, en una noche en la que Embiid no compitió para gestionar sus problemas de pie, LeBron estuvo ausente por sus molestias en la zona lumbar y Brown por unas dolencias en los isquiotibiales.

Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández cogieron aire con un triunfo por 118-116 en el campo de los Charlotte Hornets, que sumaron su séptima derrota consecutiva.

Julius Randle anotó 28 puntos, Michael Porter Jr. aportó 23 con 4 triples, y Day'Ron Sharpe firmó 19 puntos, 12 rebotes y 3 robos.

Charlotte reaccionó con un 38-23 en el tercer cuarto y se quedó a dos puntos de la remontada. Coby White anotó 37 puntos con 5 triples y 8 de 9 en tiros libres, y Naz Reid añadió 27.

Los Orlando Magic arrollaron 116-91 a los Washington Wizards sin Paolo Banchero. Tristan da Silva lideró a los de Florida con 22 puntos y 6 triples, Franz Wagner firmó 23 puntos y 6 asistencias, y Jalen Suggs logró un doble-doble de 11 puntos y 11 asistencias.

Por los Wizards, sin Anthony Davis, Trae Young anotó 19 puntos y repartió 7 asistencias, y AJ Dybantsa sumó 16 con 5 de 16 en tiros de campo.

Horas después de la derrota, Washington despidió al técnico Brian Keefe, con un balance de 7-13 tras 20 partidos de la temporada.

Los Chicago Bulls del técnico brasileño Tiago Splitter ganaron por 108-107 a los Indiana Pacers en el United Center y encadenaron su tercer triunfo seguido.

Matas Buzelis fue el mejor de Chicago con 22 puntos, incluida una bandeja a 55,1 segundos del final que dio la ventaja definitiva.

Los Pacers llegaron a mandar por 17 puntos en la primera mitad, pero los Bulls ganaron el último cuarto por 30-23. Buddy Hield y Tre Jones sumaron 19 puntos cada uno, y Jones repartió 8 asistencias.

Los Milwaukee Bucks, colistas del Este (3-18), se impusieron por 119-111 a unos Oklahoma City Thunder diezmados por las lesiones y sin el español Aday Mara, que se perdió su cuarto partido por una molestia en la espinilla. Kel'el Ware lideró a los locales con 30 puntos y Ryan Rollins sumó 28 con siete triples.

Los Thunder, sin Chet Holmgren, Jalen Williams, Jaylin Williams ni Cason Wallace, llegaron al descanso con ventaja de 64-58. Pero los Bucks ganaron el tercer cuarto por 34-18, con un parcial de 15-5 que dejó el 92-82.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos, con 14 de 28 en tiros de campo, pero no evitó la derrota.